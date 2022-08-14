تراند اليوم : مدريد مباشر .. مباشر مباراة ريال مدريد و باريس سان جيرمان لعبه ريال مدريد وباريس مباشر مباراه ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد بث مباشر paris sg vs real madrid في دوري أبطال أوروبا ، يحل ريال مدريد ضيفا في مواجهة الذهاب من دور ال 16 ضيفا من امام خصمه فريق باريس سان جيرمان لحساب منافسات الموسم الحالي من بطولة دوري ابطال اوروبا ، وسوف تبدا اليوم المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت مصر ، وتقام اليوم المباراة على ارضية ملعب بارك دي برانس مستقبل عليه باريس سان جيرمان المباراة.

فريق ريال مدريد انهي دور المجموعات من بطولة دوري ابطال اوروبا للموسم الحالي في المركز الاول من المجموعة الرابعه برصيد 15 نقطة بعد ان لعب الفريق 6 مباريات وحقق الانتصار في 5 مباريات وقد خسر في مباراة واحده ، واخر مباراة لعبها ريال مدريد قبل اليوم تعادل فيها بدون اهداف خارج ملعبه في بداية الاسبوع الحالي ضمن منافسات الدوري الاسباني ، وسوف يلعب اليوم الفريق مباراة قوية خارج ملعبه ضمن الذهاب امام باريس سان جيرمان.

بينما فريق باريس سان جيرمان قادم لمواجهة اليوم من انتصار بهدف وحيد بدون رد على ملعبه في الجولة الماضيه في بداية الاسبوع الحالي من منافسات الدوري الفرنسي وذلك في المباراة التي انتهت من امام خصمه فريق رين والتي لعبها باريس على ملعبه ، وسوف يلعب اليوم مباراة الذهاب في دور ال 16 من منافسات بطولة دوري ابطال اوروبا وهو يبحث عن الفوز الانتصار من امام خصمه فريق ريال مدريد ، وذلك لتكون مباراة الإياب اسهل عليه.