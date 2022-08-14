تراند اليوم : باريس مباشر .. ريال وباريس مباشر HD ريال مدريد وباريس مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشر

مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان اليوم بث مباشر يلاشوت، مباراة Real Madrid Vs Paris Saint Germain live يحل نادي ريال مدريد ضيفاً ثقيلاً على العملاق الباريسي في دور ال 16 من دوري أبطال أوروبا في قمة مباريات الدور الحالي من البطولة في مباراة تقام على أرضية ملعب حديقة الأمراء ووسط عشاق باريس سان جيرمان و الأرجنتيني ليونيل ميسي، ونقدم لكم من خلال موقعنا المتميز كورة في العارضة خدمة البث المباشر والحي لمباراة اليوم بدون تقطيع بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان عبر قنوات بين سبورت.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان اليوم بث مباشر يلاشوت

بث مباشر ريال مدريد وباريس سان جيرمان اليوم يلاشوت، تأهل فريق ريال مدريد إلي الدور الحالي بعد تخطي دور المجموعات، الجدير بالذكر أن ريال مدريد تصدر المجموعة الرابعة بخمسة عشر نقطة وفي صدارة المجموعة بعد الفوز في خمسة مباريات والخسارة في مباراة واحدة فقط أمام فريق شيريف، فريق ريال مدريد اليوم في مهمة صعبة للغاية خارج الديار أمام فريق يلعب في صفوفه أفضل لاعب بالعالم والخصم التقليدي له منذ قديم الأزل.

بث مباشر ريال مدريد وباريس سان جيرمان يلاشوت

مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان اليوم بث مباشر يلاشوت، بينما فريق باريس سان جيرمان تأهل إلي الدور الحالي من البطولة بعد احتلال المركز الثاني من المجموعة الأولي بعدد نقاط 11 خلف فريق مانشستر سيتي، حقق باريس سان جيرمان الفوز خلال ثلاثة مباريات والتعادل في مباراتين ثم الخسارة في مباراة واحدة فقط.

ريال مدريد وباريس سان جيرمان اليوم بث مباشر يلاشوت

ريال مدريد وباريس سان جيرمان اليوم بث مباشر يلاشوت، قبل بداية مباراة اليوم بث مباشر دعونا نلقي نظرة تاريخية على مواجهات الفريقين في جميع البطولات، تواجه ريال مدريد مع باريس سان جيرمان في 10 مباريات ماضية، فاز ريال مدريد في أربعة مباريات وفاز فريق باريس سان جيرمان في ثلاثة مباريات فقط، وسيطر التعادل على الفريقين في ثلاثة مباريات.

بث مباشر باريس سان جيرمان وريال مدريد اليوم يلاشوت

ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر، تقام المباراة اليوم الثلاثاء 2022/2/15 على أرضية ملعب حديقة الأمراء في تمام الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة.

11:00 مساءاً بتوقيت السعودية

10:00 مساءاً بتوقيت مصر

11:00 مساءاً بتوقيت فلسطين

11:00 مساءاً بتوقيت الأردن

11:00 مساءاً بتوقيت سوريا

11:00 مساءاً بتوقيت لبنان

11:00 مساءاً بتوقيت العراق

10:00 مساءاً بتوقيت السودان

11:00 مساءاً بتوقيت اليمن

10:00 مساءاً بتوقيت ليبيا

9:00 مساءاً بتوقيت تونس

9:00 مساءاً بتوقيت الجزائر

8:00 مساءاً بتوقيت المغرب

12:00 مساءاً بتوقيت الإمارات

11:00 مساءاً بتوقيت البحرين

12:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان

11:00 مساءاً بتوقيت الكويت

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان اليوم بث مباشر يلاشوت

من المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة bein premium 1 بتعليق صوتي من المعلق اليمني حسن العيدروس.

باريس سان جيرمان اليوم بث مباشر يلاشوت

باريس سان جيرمان اليوم بث مباشر يلاشوت، أعلن المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الأرجنتيني بوكتينهو عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة اليوم أمام الريال في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، جاءت التشكيلة الأساسية كالآتي:

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: أشرف حكيمي – ماركينيوس – برينسيل كيمبيمبي – بيرنات

خط الوسط: ماركو فيراتي – لياندرو باريديس – يوليان دراكسلر

خط الهجوم: ليونيل ميسي – كيليان مبابي – أنخيل دي ماريا