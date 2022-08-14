تراند اليوم : بث مباشر ريال .. مباشر ريال مدريد بث مباشر HD مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر

مباراه باريس سان جيرمان وريال مدريد اذاعة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان الذي ستلعب اليوم ضمن منافسات الدور الـ 16 في بطولة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم، ونقوم بعرض في هذا المقال جميع القنوات المجانية التي اعلنت بالفعل عن اذاعة المباراة التي يترقبها الجماهير العاشقة للمحافل العالمية بقوة لمعرفة من الفريق الذي سيفوز في هذا الصراع الناري.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان

زاد معدل البحث بقوة في الساعات الاخيرة من اليوم الثلاثاء الموافق 15 من شهر فبراير الجاري، علي محرك البحث الشهير جوجل، علي القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان، لكي يتمكن الجماهير من متابعة اللقاء بكل سهولة ويسر من المنزل بدون النزول إلي المقاهي، في ظل ظروف انتشار جائحة كورونا مرة آخري في مختلف البلاد العالمية.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان

اعلنت شبكة قنوات بين سبورتس القطرية عن نقلها لاحداث مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان علي قناتها المخصصة لنقل مباريات التشامبيونز ليج bein sports 1 hd premium، وسيتولي مهمة التعليق علي احداث اللقاء المعلق الكبير حسن العيدروس، وسيتيح لجميع المشتركين في باقة القنوات الاستمتاع بمشاهدة اللقاء بكل سهولة ويسر، ومن لم يكون لديه اشتراك يمكنه ان يتابع المباراة من خلال القنوات التالية.

ترددات القنوات المجانية الناقلة لمباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان

اسم القناة: max sport 3 hd

القمر الصناعي: bulgariasat

التردد: 12418

الاستقطاب: افقي

معدل الترميز: 27500

اسم القناة: look sport

القمر الصناعي: intel sat

معدل الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

التشفير: كوناكس

تردد قناة ليبيا الرياضية الناقلة لمباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان