تراند اليوم : بث مباشر باريس سان جيرمان .. بث مباشر باريس سان جيرمان وريال مدريد مباراة الريال وباريس بث مباشر HD بث مباشر باريس سان جيرمان وريال مدريد

بث مباشر باريس سان جيرمان وريال مدريد مباراة الريال وباريس بث مباشر بث مباشر باريس سان جيرمان وريال مدريد ويترقب المشجعين انطلاق لقاء الديربي الأولي، فمن المقرر أن يلتقي الفريق الإسباني مع نظيره الفرنسي مساء اليوم الثلاثاء الموافق 15 فبراير 2022، في دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، وسيقاتل كل من النادي الملكي ونظيره الباريسي من أجل الانتصار وتمهيداً لمواجهة الإياب.

وتنعقد مواجهة ريال مدريد وباريس سان جيرمان على ملعب بارك دي برينس، ويتسلح الباريسي بأرضه وسيبذل اللاعبين جهودهم في هذه المواجهة الهامة والشرسة، ومن المتوقع أن يدفع المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وكيليان مبابي، في ظل تناقل العديد من وسائل الإعلام أنباء تشير إلى غياب سيرجو راموس عن المواجهة، كما سيتغيب البرازيلي نيمار الذي تعرض للإصابة مؤخراً.

ويدحل الباريس مواجهته أمام النادي الملكي عقب النتائج المميزة التي حققها في الدوري الفرنسي، حيث يحتل المركز الأول برصيد 59 نقطة، أما ريال مديد الذي سقط مؤخراً في فخ التعادل السلبي أمام فياريال فلا يزال يحتل المركز الأول برصيد 54 نقطة.

وتأهل باريس سان جيرمان إلى دور الـ 16 بعد أن جاء في المركز الثاني برصيد 11 نقطة وحقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر في مباراة، أما ريال مدريد فقد احتل مركز الصدارة للمجموعة الرابعة برصيد 15 نقطة مسجل الفوز في 5 مباريات وخسر مباراة واحدة.

وستبث مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان على قناة بي إن سبورت القطرية، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مصر وفلسطين والسودان، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءً حسب توقيت المملكة العربية السعودية والعراق.