تراند اليوم : برشلونة بث مباشر .. برشلونة ورايو فاليكانو بث مباشر برشلونة مباشر الان مشاهدة مباراة برشلونة بث مباشر الآن

مباراة برشلونة بث مباشر الآن أول مباراة رسمية للفريق في الدوري الإسباني ضد رايو فاليكانو.وفي أحداث مباراة برشلونة ضد رايو فاليكانو يستهل فريق البرشا مشواره في الدوري الإسباني 2022-2023، بمواجهة رايو فاليكانو، اليوم السبت، على ملعب سبوتيفاي كامب نو.

ويحل فريق رايو فاليكانو ضيفاً على ارض ستاد الكامب نو في مواجهة فريق برشلونة في المباراة من الجولة الافتتاحية للدوري الاسباني يوم السبت.

بعد موسم متواضع على جميع المستويات الموسم الماضي قرر برشلونة ان يبذل جهدًا اكبر في سوق الانتقالات الصيفية، وقد فعل ذلك، لقد كان الفريق الأكثر نشاطًا في السوق في أوروبا بأكملها حيث تعاقد مع مجموعة من اللاعبين البارزين، وروبرت ليفاندوفسكي هو أكبر اسم يصل إلى كامب نو هذا الموسم لكن يجب أن نذكر أيضًا رافينها وفرانك كيسي وأندرياس كريستنسن وجولز كوندي وماركوس ألونسو وغيرهم، وعندما تضيف عثمان ديمبيلي وأنسو فاتي وبيير إيمريك أوباميانغ وممفيس ديباي في المقدمة، بالإضافة إلى فرينكي دي يونغ في الوسط ستحصل على فريق قادر على تحدي مدريد في المنافسة علي الألقاب، كان برشلونة مثيرًا للإعجاب في المباريات الودية قبل الموسم حيث فاز على إنتر ميامي وريال مدريد ونيويورك ريد بولز وتعادل مع يوفنتوس في أربع مباريات على أرض الولايات المتحدة.

عاد برشلونة إلى الكامب نو نهاية الأسبوع الماضي للعب مباراة ضد الفريق المكسيكي بوماس في كأس جوان جامبر حيث حقق برشلونة الفوز بتسجيل ستة أهداف، وبالتالي سيكون برشلونة مرشحًا لتحقيق الفوز في مباراة يوم السبت عندما يستقبل رايو فاليكانو في كامب نو في المباراة الأولى من موسم 2022/23 بالدوري الإسباني.

مباراة برشلونة ورايو فاليكانو اليوم

سيكون برشلونة متحمسًا للغاية للانتقام من رايو فاليكانو الذي حصل على ست نقاط من اللقاءين بين هذين الفريقين الموسم الماضي، بشكل عام، حقق برشلونة 11 فوزًا وتعادلًا واحدًا وتلقي هزيمتين في المباريات الـ14 السابقة على أرضه ضد رايو فاليكانو، ومع ذلك، من الجدير بالذكر أن برشلونة فشل في تسجيل الاهداف في المباراتين الموسم الماضي ضد رايو فاليكانو.

كان رايو فاليكانو يجد صعوبة في تقديم اداء جيد في مبارياته خارج ارضه الموسم الماضي، لقد حقق 3 انتصارات و 4 تعادلات و 12 هزيمة في 19 مباراة خارج ارضه في الموسم السابق من الدوري الإسباني، سيكون برشلونة الجديد جاهز للانطلاق في موسم 2022/23 لهذا نتوقع منه الفوز بثلاثة أهداف أو أكثر.

تشكيلة برشلونة المتوقعة ضد رايو فاليكانو

بالنسبة الى تشكيلة برشلونة المتوقعة ضد فريق رايو فاليكانو اليوم السبت في المباراة التى ستقام على ارض ملعب الكامب نو فمن المتوقع ان يلعب برشلونة المواجهة اليوم بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن، وفي خط الدفاع: جوردي البا، ايريك جارسيا، جويل كوندي، رونالد أراوخو، وفي خط الوسط: بيدري، سيرجيو بوسكيتس، جافي، اما في خط الهجوم: إنسو فاتي، روبيرت ليفاندوفيسكي، رافينيا.

تشكيلة رايو فاليكانو المتوقعة ضد برشلونة

اما بالنسبة لتشكيلة رايو فاليكانو المتوقعة ضد فريق برشلونة يوم السبت في المباراة من الجولة الاولي للدوري الاسباني فمن المتوقع ان يدخل فريق رايو فاليكانو المباراة بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمي: ديميتريفسكي، وفي خط الدفاع: باليو، كاتينا، ليجون، فران جارسيا؛ وفي خط الوسط: لوبيز، فالنتين، تريجو؛ اما في خط الهجوم: إيسي، فالكاو، ألفارو جارسيا.