تراند اليوم : أغنية جديدة للفنان عادل إمام احتفالا بعيد ميلاده الـ80 تشعل الانترنت "فيديو"

القاهرة - الخليج 365

أهدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الفنان المصري الملقب بالزعيم، عادل إمام" هدية بمناسبة عيد ميلاده الـ80 الموافق لليوم الأحد 17 مايو.

وكانت الهدية، أغنية جديدة بعنوان "الأول"، وهي تجميع للقطات من أعمال الفنان عادل إمام المتنوعة، بين الأفلام والمسرحيات والمسلسلات، مرفقة بصوت غنائي.

ونشر الشاعر والمؤلف، أيمن بهجت قمر، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، كلمات الأغنية، وهي فكرة الكاتب يسري الفخراني، وألحان محمود العسيلي، وتوزيع هاني ربيع، وغناء محمد كيلاني.

ولاقت الأغنية تفاعلا واسعا بين المتابعين الذين أشادوا بها وعبروا عن سعادتهم بالزعيم وأعماله داعين له بطول العمر.

ويوافق 17 مايو عيد ميلاد "الزعيم" عادل إمام الـ80، الذي ولد عام 1940 في قرية شها مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، ونشأ في أسرة بسيطة وتدرج في النجومية حتى صار نجم الشباك في مصر والوطن العربي.