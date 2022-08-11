تراند اليوم : عرض مسلسلين لعادل إمام على قنوات اسرائيلية

القاهرة - الخليج 365

قال هشام تحسين مدير شركة "ماجنوم" منتجة مسلسل "عوالم خفية" من بطولة عادل إمام، إنه لم يقم ببيع المسلسل لأي قناة إسرائيلية.

وأضاف تحسين في تصريح لموقع "صدى البلد" المصري، أن قناة “مكان” الإسرائيلية تسرق المسلسل وتعرضه دون وجه حق.

وتابع، أن القناة الإسرائيلية تسرق حقوق البث دون أي مسوغ، ولم تستأذن أو تخاطب شركة "ماجنوم".

وأشار الى أن قناة "هلا" تعرض مسلسل "فالنتينو" من بطولة عادل إمام أيضا، وذلك بعد يوم من عرضه في القنوات العربية.

وأكد المنتج هشام تحسين، إن شركته اتخذت الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوقها من هؤلاء اللصوص الذي يسرقون أعمالنا المصرية دون إرادتنا.

فيما لم يصدر عن عادل إمام أي تعليق حول بث مسلسلين من بطولته على قنوات إسرائيلية.