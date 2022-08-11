تراند اليوم : فيديو/ إنقاذ مسنة من الموت بعد أن دفنها ابنها لمدة 3 أيام

بكين/ الخليج 365

نجت سيدة قعيدة، تبلغ من العمر 79عاماً، من الموت المؤكد بعد أن دفنها إبنها حية بقبر مهجور لمدة ثلاثة أيام في إحدى المقاطعات بالصين.

وفي الفيديو، تظهر لقطات مروعة للحظة التي سجلت فيها الشرطة للسيدة التي تدعى وانغ من الحفرة.

واحتجزت الشرطة ابن السيدة الذي يدعى ما (58 عاما)، حيث يتهم بالشروع في القتل.

وذكرت صحيفة "صن" البريطانية، أن القصة بدأت عندما تلقت الشرطة اتصالا من سيدة تقول إن حماتها المصابة بالشلل مفقودة.

وأوضحت السيدة في شكواها، أنها لم تر حماتها منذ أن وضعها زوجها في عربة دفع مساء يوم 2 مايو، وأخرجها من منزل العائلة.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن الابن عاد إلى المنزل في الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، مع عربة الدفع لكن من دون والدته.

وعندما سئل الابن عن مكان وجود أمه، أجاب بأنه استأجر سائقا ليأخذها للإقامة مع أقاربه.

لكن الزوجة لم تقنتع بكلام زوجها، وعاودت الاتصال برجال الشرطة بعد 3 أيام، لتؤكد لهم أنها عجزت عن معرفة مكان إقامة حماتها الجديد، وهنا جرى استدعاء الزوج من جديد للتحقيق معه، حتى اعترف بأنه دفن والدته العجوز في حفرة مهجورة.

وفي فيديو مرعب، ظهر عناصر من الشرطة وهم يحفرون عدة أقدام لإخراج العجوز عاثرة الحظ، لكن المفاجأة السارة كانت أنها لا تزال على قيد الحياة لكن في حالة يرثى لها، عقب بقائها 3 أيام من دون طعام أو شراب.

وأشارت صحف صينية إلى الشرطة اعتقلت الابن العاصي بتهمة الشروع في القتل بانتظار محاكمته، في حين جرى نقل الأم إلى المستشفى حيث ذكر الاطباء أن حالتها مستقرة.