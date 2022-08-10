تراند اليوم : تمثيل يصبح حقيقة،،، وفاة شرطي مصري أثناء تمثيله لجريمة قتل

القاهرة/ الخليج 365

في حادثة غريبة من نوعها، لفظ شرطي مصري أنفاسه الأخيرة أثناء قيامه بالمشاركة في تمثيل جريمة قتل مع أحد المتهمين.

حيث كان يقوم الشرطي بدور "الضحية" وهي سيدة قُتلت على يد زوجها، حيث رقد على الأرض أثناء تمثيل مشهد قتل الزوجة دون حركة.

وعندما انتهى تمثيل الجريمة، فوجيء رجال الأمن بأن زميلهم لا يتحرك، حيث اعتقدوا أنه يمزح إلا أنهم اكتشفوا أنه فارق الحياة ، وسط حالة من الدهشة لدى رجال الأمن والنيابة العامة.

ووفقاً للتقرير الأولي للجثة، فإنه تبين أن سبب الوفاة حدوث هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية أدى إلى توقف عضلة القلب وحدوث الوفاة