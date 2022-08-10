تراند اليوم : شاهد بالفيديو/ رافعة تنزل ثيراناً من على سطح منزل

إسلام أباد/ الخليج 365

في مشهد غريب من نوعه، تابعه الكثير من الناس في شغف وفضول كبير، حيث قامت رافعة بإنزال بضعة ثيران وأبقار من فوق سطح منزل بحي ناظم أباد في مدينة كراتشي في باكستان.

حيث أن الناس بالباكستان عموماً يبقوا أضاحيهم عادةٍ أمام بيوتهم لبضعة أيام قبل العيد، لكن تركها مربوطة في الأزقة المزدحمة عدة أشهر من شأنه أن يثير احتجاجات الجيران.

وقال صاحب الحيوانات البالغ عمره 56 عاما"،سيد إعجاز أحمد، جعلنا المكان مناسبا لها هنا".

واختار أحمد في البداية أن يربيهاعلى سطح منزله المؤلف من 4 طوابق لأنه أوفر له ماديا.

ويربي أحمد الحيوانات على سطح منزله في المدينة المترامية الأطراف، أكبر مدن باكستان، منذ 16 عاما، ولم يستغرق الأمر وقتا طويلا لإدراك أن عجوله ستنمو حتما بشكل كبير بحيث لا يمكنها معهالنزول لأسفل عبر الدرج.

وكان الحل هو استدعاء رافعة لتولي مهمة إنزال الحيوانات للأرض تمهيدا لنحرها في العيد.