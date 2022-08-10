تراند اليوم : بالصور: ضبط 400 كيلو غرام هيروين داخل مناشف وأثواب حمام

لندن - الخليج 365

أعلنت الوكالة البريطانية لمكافحة الجريمة، ضبط 398 كيلوغراماً من الهيرويين مخبأة في حمولة مناشف وأثواب حمام ما يشكل واحدة "من أكبر عمليات ضبط" مخدرات في بريطانيا.

وقدرت حمولة المخدرات المضبوطة، بـ43 مليون يورو في السوق.

وأضاف بيان الوكالة، أن الحمولة ضبطت في الثاني من أغسطس في حاملة حاويات في مرفأ فيليكستو الواقع على ساحل إنجلترا الشرقي، حيث توقفت السفينة قبل أن تتوجه إلى أنتويرب في بلجيكا.

وبعد ضبط المخدرات، أعادت الشرطة البريطانية الحاوية إلى مكانها وسمحت للسفينة بمغادرة المرفأ.

وأشار البيان الى أنه لدى الوصول إلى أنتويرب حملت الحاوية على شاحنة، ونقلت إلى روتردام في هولندا، تحت مراقبة الشرطة المستمرة.

وعمدت الشرطة الهولندية، الاثنين، إلى توقيف شخصين عند البدء بتفريغ الحاوية في حين أوقفت السلطات البريطانية شخصاً في برومزغروف في وسط البلاد.

وقال كولن وليام المدير المحلي لعمليات الوكالة في بيان "إن ضبط كمية هيرويين بهذا الحجم جاء نتيجة تحقيق مركز يستند إلى جمع المعلومات الاستخبارية قامت به الوكالة مع شركاء دوليين وبريطانيين".







