تراند اليوم : بسبب إلحاح أهله عليه بالزواج ،،، شاب ينتحر شنقاً

القاهرة/ الخليج 365

أقدم شاب مصري يبلغ العشرينيات من العمر،على الانتحار، داخل منزله، وذلك بسبب إلحاح أهله الدائم عليه في الزواج كونه ابنهم الوحيد.

وأوضحت التحريات الأولية أن قيام الشاب إسلام (22 عاما)، الحاصل على شهادة البكالوريوس بالهندسة، ومقيم بدائرة قسم ثاني العاشر من رمضان، على الانتحار تخلصا من إلحاح أهله الدائم عليه بالزواج.

وأشارت التحريات أيضا،الى أن الشاب كان يعيش بمفرده، وأنه رفض أكثر من مرة فكرة الارتباط بفتاة، فيما أشار مقربون منه، إلى أنه كان يسعى للعمل وتحقيق مستقبل باهر في البداية.

ونقلت جثة الشاب إلى دائرة الطب الشرعي للوقوف على أسباب الوفاة.

وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة المنوفية، قد تلقت بلاغاً يفيد بإنتحار الشاب حيث توجهت على الفور الى المكان وبدأت في التحقيق بملابسات الحادث.