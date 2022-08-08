الاكثر متابعة اليوم - زينب فياض في لبنان وهل تلتقي بأمها هيفا؟ – صورة

اختارت زينب_فياض ابنة المغنية اللبنانية هيفا وهبي زيادة بلدها لبنان هذا الصيف لتمضية بعض الوقت مع ابنتيْها في مسقط رأسها، خصوصًا أنها تعيش ومستقرة في دولة الكويت مع والدها وزوجها.

نشرت عددًا من الصور لها في لبنان وزارت عدّة مناطق سياحية مثل البترون، اضافة الى الزيتونة باي التي لا تبتعد كثيرًا عن منزل والدتها الفخم في الداون تاون، ولا يبعد سوى دقائق.

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البعض سأل ما اذا كانت التقت بأمها بعد فراق لسنوات طويلة، لكن هذا اللقاء لم يحصل أبدًا، ولن يحصل على المدى القريب فلا يزال البعد يصر على تفرقة الأم وابنتها وعدم اللقاء بينهما.

غير أن هيفا ليست متواجدة في لبنان بل في مصر وتحيي حفلات هناك وتحديدًا في الساحل الشمالي وفي منطقة العلمين.

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ولو أرادت رؤية ابنتها التي حُرمت منها حين كانت طفلة، لكانت سافرت بنفسها إلى الكويت والتقت بها غصب عن الكل.

وأيضًا لو أرادت زينب أن تطوي صفحات الماضي لكانت زارت والدتها منذ سنوات وجلست على باب منزلها حتى تستمع لكل الحقائق، لكنها استغلت خلافها مع هيفا لتحقق الشهرة التي لطالما حلمت بها.

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