تراند اليوم : تنسيق كلية علوم 2022 .. تنسيق كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء و كلية علوم الارض أسيوط وعين شمس

تنسيق كلية علوم 2022 ،ننشر لكم نتيجة تنسيق كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بعد اعلان نتائج تنسيق الثانوية العامة بجميع مراحلها الثلاث.أعلنت جامعة بنى سويف ، عن افتتاح وقبول الدفعة الاولى من طلاب الثانوية العامة هذا العام بكليتها الجديدة ، كلية علوم الملاحة وعلوم الفضاء بجامعة بنى سويف ، ونظرا لانها كلية حديدة تنشر لكم “فكرة “كل مايخص الكلية من اقسامها وطبيعة الدراسة بها وكيفية الالتحاق بها ”.

علوم أسيوط 338.0

علوم عين شمس 336.0

علوم بنات عين شمس 332.0

سبب نشاة الكلية هو انه نظرا للتطور السريع والمتلاحق لعلوم وتكنولوجيات الفضاء وما يتبعها من تطوير للعلوم الاساسية واستحداث نظريات وتقنيات وصناعات جديدة لمواكبة التطورات التقنية. ونظرا للاحتياج الشديد للكوادرالمصرية اللازمة لتطوير برنامج الفضاء المصرى واللازمة لصناعة أقمار صناعية بأياد مصرية خالصة . ونظرا لسعى الدوله المصريه لانشاء وكالة الفضاء المصرية، حيث أن مقوماتها موجودة.تعد هذه الكلية هى الاولى من نوعها على مستوى مصر والعالم العربى والافريقى والتى انشئت على ارض جامعة بنى سويف حيث وافق رئيس مجلس الوزراء على انشاء الكلية بقرار رقم 849 لسنة 2017 بتاريخ 18-4-2017.:

1- تنفرد الكلية بمنح درجات البكالوريوس و الدراسات العليا فى مجال علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء على المستوى الأقليمى والقارى والعربى.

2- تتكون الكليةمن الأقسام العلمية التالية :

1- قسم علوم الفضاءDepartment of Space Sciences

2- قسم تكنولوجيا الفضاءDepartment of Space technology

3- قسم اتصالات الفضاء Department of Space Communication

4- قسم الملاحة الفضائية Department of Space Navigation

5- قسم استراتيجية وادارة الفضاء الدولية

Department of international space strategy and managements

3- تمنح جامعة بنى سويف بناءاً على توصية مجلس الكلية درجة البكالوريوس فى علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء في أحد التخصصات التالية:

1- برنامج تكنولوجيا الفضاء

2- برنامج الملاحة الفضائية

3- برنامج اتصالات الفضاء

4- برنامج تكنولوجيات اتصالات الفضاء(برنامج متميز بمصروفات)

5- برنامج الفضاء والملاحة Space and Navigation Program

(برنامج متميز بمصروفات)

4-مجالات العمل لخريجى كلية الملاحة و تكنولوجيا الفضاء :

أ- قسم الملاحة الفضائية :

1- الهيئة العامة للارصاد الجوية.

2- هيئة الاستشعار من بعد و علوم الفضاء.

3- وزارات الاتصالات و الكهرباء و الطاقة و البحث العلمى.

4- الملاحة البحرية والجوية.

5- هيئة الطيران المدنى.

6- الجامعات و مراكز البحث العلمى.

7-وزاره الدفاع.

8-المطارات المدنيه والعسكرية.

9- وزاره الإنتاج الحربي

ب- قسم تكنولوجيا الفضاء :

1- برنامج الفضاء المصرى.

2- وكالة الفضاء المصرية.

3- المركز القومى

للبحوث.4- شركات البترول.5- مصانع الانتاج الحربى وغيرها من المصانع المدنية

(الكترونيات – قوى ميكانيكية – كهرباء -….) – مصانع بنها للالكترونيات.6-

الطيران المدنى والمطارات.

ج- قسم اتصالات الفضاء :

1- برنامج الفضاء المصرى.

2- وكالة الفضاء المصرية.

3- المحطات الأرضية

للأقمار الصناعية (تحكم – استقبال – تتبع).4- جميع شركات المحمول.5- وزارة

الاتصالات – البترول – التعليم العالى …. وغيرها من الوزارات.

5- نظام الدراسة هو نظام الساعات المعتمد والكلية خمس مستويات ولغة الدراسة هى اللغة الانجليزيه.

6-بالنسبة للبرامج الخاصة بالمصروفات

– بعض الكورسات بها يقوم بتدريسها اساتذه اجانب من روسيا وانجلترا والمانيا والصين ….الخ.

– ويحق للطالب دراسة الترم الاخير باحدى الجامعات الاجنبية التى تم توقيع الاتفاقيات معها .

– فى بعض البرامج سيمنح الطالب شهادتين” شهادة من جامعة بنى سويف والاخرى من الجامعة الاجنبية التى تم توقيع الاتفاق معها” dual dgree” مثل برنامج تكنولوجيات اتصالات الفضاء حيث تم توقيع اتفاقية مع جامعة بدولة بلاروسيا

تنويه ستقبل الكلية 50 طالب فقط هذا العام من شعبه الرياضة عن طريق التحويل بعد انتهاء المرحلة الثانية ولذا يحق لطلاب المرحلة الاولى او الثانية التحويل للكلية من خلال التنسيق الالكترونى خلال ايام التحويل.