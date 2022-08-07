تراند اليوم : الإنترنت سبب في اضطراب النوم

وكالات / مشرق نيوز

أكد أخصائي الطب النفسي الدكتور"فؤاد أوزغان"، أن ظاهرة اضطرابات في حالات النوم بدأت تظهر في أعمار مبكرة، بسبب الاعتياد على استخدام الانترنت.

وقال أوزغان خبير اضطرابات النوم، أنه من المفترض أن يتم البحث في بواعث عدم الشعور بالراحة بعد النوم، والنسيان، والارهاق، واضطراب التركيز.

وأشار أوزغان، أن عادة استخدام الانترنت، تأتي على رأس العوامل، التي تؤدي لإضطراب النوم، لا سيما قضاء الشباب ساعات طويلة أمام الحواسيب، مؤكدأ أن 90% من حالات شكوى اضطراب النوم، تنتشر بين الشباب.

وأوضح أوزغان الاجراءات الواجب اتباعها للتنعم بنوم صحي وسليم، تتجسد في مراعاة الاستيقاظ يومياً بنفس التوقيت، والتواجد يومياً في أماكن مضاءة جيداً، والخلود إلى النوم فور الشعور بالنعاس، وتجنب النوم في أوقات ما بعد الظهيرة لمن يستغرقون بنوم عميق ليلاً، وعدم تناول القهوة والسجائر والمشروبات الكحولية في ساعات المساء، ومراعاة تخصيص وقت للمشي أو لممارسة رياضة ما خلال أحد أيام الأسبوع، ومراعاة الانتهاء من جميع الأعمال قبل ساعة من موعد النوم، وتوفير بيئة مناسبة للنوم، تتمنع بنظام عزل عن الحرارة والضوء والصوت.