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تراند اليوم : ملصق في شوارع النمسا: التبسم في وجه أخيك صدقة

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فيينا / مشرق نيوز /

انتشر ملصق في شوارع العاصمة النمساوية فيينا صممه الاتحاد الإسلامي هناك مقتبسا من حديث شريف للرسول محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيه " "تبسمك في وجه أخيك صدقة" من أجل نشر المحبة والسلام في المجتمع النمساوي.

يأتي ذلك في إطار حملة للتضامن الاجتماعي، و ردا على حملات تشويه الإسلام و الرسول محمد عليه الصلاة و السلام.

و تم نشر هذه الملصقات في محطات القطار وعلى الحافلات العامة وفي محطات مترو الأنفاق .
ويشار الى أن الاتحاد الاسلامي تم تأسيسه عام 1987، وقد تم البدء في هذه حملات الملصقات اعتبارا من عام 2006 .

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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