تراند اليوم : كوكب هائل يقترب من الأرض بسرعة 10 كلم بالثانية

لندن / وكالات

التقطت مركبة فضائية تابعة للصين صوراً لكوكب صخري على بعد 450 مليون كيلو متر من الأرض، الأمر الذى يعتبر طفرة علمية جديدة في عالم دراسات الفضاء.



وقالت جريدة "الديلى ميل" البريطانية، إن المركبة الفضائية الصينية "تشانغ 2" التي تم إطلاقها في أكتوبر 2010 بهدف إجراء عملية مسح موسعة حول مدار الأرض، التقطت هذه الصور المذهلة للكوكب الصخري وأكدت أنه يمر بالأرض في دورة متكررة قدرها أربع سنوات كما يمثل خطورة علينا نظراً لاقترابه منا أكثر وأكثر عاماً بعد عام.



وأوضح رواد الفضاء المسؤولون عن المركبة " تشانج 2″ في بيان صحافي، أنهم اقتربوا من هذا الكوكب حديث الاكتشاف، والتقطوا الصور على بعد أميال قليلة منه بسرعة نسبية قدرها 10,73 كيلو مترات في الثانية الواحدة.