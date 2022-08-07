تراند اليوم : بالفيديو| مقلب يخطف الأنفاس.. ولحظات تفصل عن الموت

غزة / مشرق نيوز

يمكن لهذا المقلب الذي تم تداوله في الشهر الأخير من العام المنصرم، أن يعتبر من الأخطر والأكثر رعباً على الإطلاق. وقد يسبب حرفياً "بسكتة قلبية" لضعيفي القلب.

إذ تخيل أنك تسير بكل هدوء في الشارع أو تمارس حياتك العادية، فتنقلب فجأة رأساً على عقب، حالما تصيبك رصاصة طائشة، لتنقلك فجأة إلى عالم الأموات. فيهرع إليك الناس وفريق من الإسعاف ليقلك غصباً عنك إلى المستشفى. وفجأة تجد نفسك مسجاً في تابوت، في طريقك إلى الآخرة.

وتبدأ المأساة المصورة، بأن يقوم قناص بقنص الضحية في شارع عام، بما يبدو أنه مسدس يترك آثار دماء، ثم يقوم المارة بالصراخ والهرب، ما يجعل الضحية يصدق أنه أصيب بطلق ناري.

مقلب فظيع أثار سخط وغضب الكثيرين، على الرغم من أن الهدف كان مجرد التسلية عن طريق الكاميرا الخفية.