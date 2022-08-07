تراند اليوم : فتاة الـ15 تهرب من عريسها التسعيني ليلة الزفاف-والفارق 75 عاماً

الرياض / مشرق نيوز /

تزوج عجوز تسعيني سعودي في منطقة جازان جنوب السعودية من فتاة تبلغ من العمر 15 عاما .

والعروس التي زفت الى عريسها التسعيني الاسبوع الماضي أصيبت بالرعب ليلة الزفاف ، فغافلت زوجها وهربت الى الغرفة وأغلقت الباب على نفسها يومين متتالين ، ثم هربت الى منزل أهلها في منطقة الحرث .

وأكد العريس التسعيني صحة زواجه من الطفلة التي تبلغ من العمر 15 عاماً، وقال إنه دفع 65 ألف ريال مهراً للزواج من طفلة، من أم سعودية وأب يمني، مضيفاً أن العروس دخلت إلى غرفتها ليلة الزفاف، وأغلقت الباب على نفسها وهو ما جعله يشعر أن في الأمر مؤامرةً حيكت ضده منها، ومن أمها.

وأشار الى نيته الرجوع إلى محافظة الحرث أو المحكمة لمطالبة أهل العروس برد زوجته إليه أو استرداد قيمة المهر.

وقد أثارت هذه القصة ردود فعل قوية من المجتمع على مواقع التواصل الاجتماعي " الفيس بوك " و" تويتر " وجمعيات حقوق الانسان فطالبت سهيلة زيد العابدين وهي عضوة الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الجهات المتخصصة بالتدخل السريع لإنقاذ الطفلة من الكارثة التي حلت بها، على حد قولها، مشددة على أنه لا يوجد توافق بين الزوجين للفارق الكبير في السن بينهما.

وأوضحت أن أحد شروط الزواج غير موجود، وهو يتضح من إقفالها الباب على نفسها، وهذا يدل على عدم موافقتها على الزواج. وأوضحت أن هذه القضية تعد من القضايا القليلة التي تحدث، محملة الأب والأم المسؤولية كاملة في تزويج ابنتهم لشخص هو في مقام جد لوالدها.