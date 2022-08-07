تراند اليوم : تقرير: ربع سكان الدول العربية أميون

وكالات / مشرق نيوز

أعلنت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الكسو” التابعة لجامعة الدول العربية، أن اكثر من ربع سكان الدول العربية يعانون من الامية.

وأعربت المنظمة التي تتخذ من تونس مقراً لها في بيان صدر عنها بمناسبة اليوم العربي لمحو الامية الموافق في الثامن من كانون الثاني/يناير عن مخاوفها من عدم وجود فرص تقدم مبشّرة بالنسبة لمحو الأمية في الوطن العربي.

وقالت إن تقرير تحديات التنمية في الدول العربية لعام 2011 يظهر أن معدل الالمام بالقراءة والكتابة في الدول العربية وصل الى 9.72 % أي ان نسبة الامية تصل إلى 1.27 % منها قرابة 60 % من الاناث.

واضاف التقرير بأن تقارير الرصد العالمي للتعليم للجميع لعام 2011 أظهرت وجود 6 ملايين و188 الف طفل وطفلة غير ملتحقين بالتعليم في الدول العربية ممن هم في سن الالتحاق بالتعليم، لافتة الى أن هذا العدد يمثل رافداً دائماً للاميين العرب.

وتابعت أن تلك الظاهرة للتسرب من التعليم في مرحلته الاولى والتي تبلغ ما بين 7 و20 % في معظم الدول العربية وتصل في بعضها الى 30%، ولا شك أن هذه الأرقام سوف تشكل واحدة من أهم الاخطار التي تعترض التنمية البشرية والاقتصادية والانسانية في الوطن العربي.

ونبهت الى أن ملف الامية لم يحظ بالعناية المستحقة، وأنه ما زال يمثل عقبة حقيقية في تحقيق اهداف خطة تطوير التعليم في الوطن العربي التي اعتمدتها القمة العربية في دمشق بشهر اذار/مارس 2008، والتي مثلت خطوة كبرى على طريق ايجاد القرار السياسي الذي كان مطلباً دائماً لمختلف الهيئات المعنية بمحو الأمية في الوطن العربي.

وكانت جميع الدول العربية طالبت بأن ترتقي بملف مكافحة الأمية وتعزيز تعليم الكبار إلى صدارة اهتماماتها باعتباره قاعدة التنمية ويؤشر على مدى جديتها في تنفيذ خطة تطوير التعميم في الوطن العربي.

ودعت المنظمة جميع المهتمين بالتنمية العربية من افراد ومؤسسات ومنظمات مجتمع مدني وقطاع اقتصادي وجمعيات اهلية إلى المساهمة الفاعلة والعمل الدؤوب من أجل دعم جهود محو الأمية في الدول العربية والعمل على تعميم التعليم الاساسي وتوفير فرص وصول جميع الاطفال إليه والى الحد من ظاهرة الرسوب والتسرب.

وأكدت اهمية التزام الجميع بالعمل على خطة تطوير التعليم في الوطن العربي في مجال محاربة الأمية وتعزيز برامج تعليم الكبار وتوفير تعليم مستمر للجميع باعتبار ذلك أول حق من حقوق المواطن العربي.

يذكر أنه في العام 1966 انشأت جامعة الدول العربية الجهاز العربي لمحو الامية، وفي 1970 اقرت الثامن من كانون الثاني/يناير من كل عام يوماً عربياً لمحو الامية.

وقالت الالكسو إن هذا اليوم يشكل فرصة كبيرة لتذكير الدول العربية بأهمية محو الأمية بالنسبة إلى الافراد والأسر والمجتمعات، مضيفة أن هذه مناسبة للتذكير بأن محو الامية يبقى حقاً منقوصاً حيث مازال اكثر من ربع سكان الوطن العربي من الكبار محرومين من التعليم ومواصلة التعلم.