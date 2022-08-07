تراند اليوم : صينية تلتقي بأخيها بعد فراق 68 عاماً

يو بي آي- الخليج 365:

جمعت الصدفة امرأة صينية بأخيها الذي انفصلت عنه حين كانت في السنة الأولى من عمرها، ليجتمعا بعد فراق استمر 68 عاماً، وفق ما ذكرته صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.

وأشارت المصادر إلى أن فو لينشينغ (72 عاماً) يقيم في قرية بضواحي شنغهاي وكشف أن والديه كان لديهما 7 أطفال، ولكنهما اضطرا إلى التخلي عن ابنتهما الأصغر سناً بسبب الفقر. وقد تبنت عائلتان شقيقته فو لينجوان، حيث تخلت عنها العائلة الأولى حين كانت في السابعة من العمر بسبب مشاكل مالية، وأخذتها عائلة أخرى، ففقدت كلّ الصلات بأقاربها.

وأكدت الصحيفة أن فو لينجوان تزوجت وهي في الـ25 من العمر وانتقلت مع زوجها إلى إقليم شينجيانغ للعمل. وبعد عقود عادت الامرأة إلى شنغهاي حيث علمت عن عائلتها الأصلية من أسرتها الأولى التي تبنتها، ولكنها خشيت التواصل معهم لأن القرية تغيرت كثيراً وأخوتها ربما توفوا.

وأذكرت المصادر الصحفية أنه في ديسمبر الماضي دخلت المرأة إلى المستشفى، حيث ألتقت بمريض يدعى تشانغ أخبرها أنه جار فو لينشينغ، ثم عاد ليخبر الرجل أنه التقى بأخته الضائعة. وجاء فو لينشينغ إلى المستشفى حيث التقى بأخته، وقد أقام الشقيقان مؤخراً اجتماعاً لعائلتيهما.