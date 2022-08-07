تراند اليوم : صياد مصري يعثر على سمكة وزنها 800 كيلوغرام

السلوم / وكالات / مشرق نيوز

عثر صياد مصري، اليوم الإثنين، على سمكة وزنها 800 كيلوغرام يطلق عليها "سمكة الشمس" التي تنتشر في أعماق المحيطات.

وأوضحت مصادر محلية أن صيادًا من مدينة السلوم الحدودية المصرية – 800 كيلو متر شمال غرب القاهرة- نجح في اصطياد السمكة من البحر الأبيض المتوسط والتي تتميز بفمها الصغير وحجمها الكبير، ويصل سُمك جلدها إلى حوالى 1.5 سم، فيما لا يستحب أكل لحومها نظرًا لأنها تتغذى على قناديل البحر المعروفة بسُميتها.

وأمر محافظ مطروح اللواء أحمد الهياتمى بصرف مكافأة مالية للصياد وإرسال السمكة إلى متحف الأحياء المائية بالإسكندرية نظرًا لندرتها.