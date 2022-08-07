تراند اليوم : بالصور| رصد سحب لولبية مزدوجة غريبة بموسكو

موسكو / وكالات / مشرق نيوز

شهدت سماء موسكو في نهاية العام المنصرم تحديداً يوم 24 ديسمبر سحب لولبية مزدوجة بشكل غريب وقام بعض هواة التصوير بالتقاط صور لهذه السحب ورفعها على بعض المواقع.

لم يعرف حتى الأن سبب هذه الظاهرة، إلا أنه يجري حالياً تحقيقاً موسعاً حيث يعتقد أنه قد يكون أثار طائرات نفاثة.

غيمة طائرة أو اثر الطائرة أو خطوط التكثف وهي الخطوط التي تتولد من الطائرة في السماء وهي عبارة بخار الماء المتكثف الناتج عن عادم محرك الطائرة. عندما تبرد الغازات الخارجة من عادم الطائرة في الهواء المحيط بها، تتولد قطرات صغيرة من الماء، واذا كان الهواء أكثر برودة فعندها تتولد بلورات صغيرة من الثلج.

نوع اخر من الخطوط التي تولدها الطائرات هي دوامة طرف الجناح وهي خطوط تنتج من طرف جناح الطائرة تكون أحياناً شبه مرئية وهي نتيجة التكثف داخل نواة الدوامة ان كتلة الهواء الدائر وضغطه داخل مركز الدوامة يكونان منخفضان، وهي ليست كخطوط التكثف التي تنتج عن محركات الطائرة (غيمة طائرة). بنائاً على الظروف الجوية, فأن غيمة الطائرة قد تُرى لبضعة ثواني أو دقائق أو قد تستمر عدة ساعات وبهذه الحالة قد تؤثر على حالة الطقس. المصدر(ويكيبيديا)

هذه الصور تم رفعها في اليوم التالي على بعض المواقع، ويعتقد أن لهذه الظاهرة علاقة باحد الشركات المحلية (NPO Energomash) المصنعة للوقود السائل لمحركات الصواريخ لديها مكتب تصميمات بخيمكي التي تقع شمال غرب موسكو.



السحابة الغريبة وضعت قيد المقارنة مع الهياكل الحلزونية المزدوجة للحمض النووي، أحد الجزيئات الثلاثة الرئيسية التي لا غنى عنها لجميع أشكال الحياة المعروفة (جنبا إلى جنب مع RNA والبروتينات).











