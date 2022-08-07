تراند اليوم : ماذا يفعل الصقر عندما يصل لسن الأربعين؟

مشرق نيوز

هل تعلم ماذا يفعل الصقر عندما يصل لسن الأربعين؟؟

يعيش الصقر إلى (70 عاماً) ولكن ليصل الى هذا العمر يجب عليه اتخاذ قراراً صعباً جداً فماذا يفعل؟

* عندما يصل الى سن الاربعين اظافره تفقد مرونتها وتعجز عن الإمساك بالفريسةوهي مصدر غذائه

*يصبح منقاره القوي الحاد معقوفاً شديد الإنحناء

* بسبب تقدمه في العمر تصبح اجنحته ثقيلة بسبب ثقل وزن ريشها وتلتصق بالصدر ويصبح الطيران في غاية الصعوبة بالنسبة له

*هذه الظروق تضع الصقر في خيار صعب اما ان يستلم للموت او يقوم بعملية تغيير مؤلمة جدا لمدة (150 يوم) فماذا يفعل فلنرى اخوتي عجائب الله في خلقه

*تتطلب العملية ان يقوم الصقر بالتحليق الى قمة الجبل حيث يكون عشه هناك

*أولا يقوم الصقر بضرب منقاره المعقوف بشدة على الصخرة حتى ينكسر

* ثانياً عندما يتم العملية ينتظر حتى ينمو منقاره ثم يقوم بكسر اظافره ايضاً

* ثالثاً بعد كسر مخالبه ينتظر حتى تنمو من جديد ثم يقوم بنتف ريشه كله

وبعد هذه المعاناة بخمسة اشهر يقوم الصقر بالتحليق من جديد في السماء وكأنه ولد من جديد ويعيش لمدة (30 سنة أخرى)

