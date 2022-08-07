تراند اليوم : "حج وهداية " يساهم في اعتناق 35 شخصا الاسلام

الرياض / مشرق نيوز /

ساهم ملتقى "حجة وهداية" الذي نظمه المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في شمال العاصمة السعودية الرياض خلال شهر محرم الماضي 1434هـ، في اعتناق 35 شخصا من الجالية الفلبينية للدين الإسلامي.

وذكر الدكتور تركي بن عبد الله الشليل، مدير المكتب، أن الهدف من الملتقى، تعريف أفراد الجاليات في المملكة بالإسلام، والترفيه عنهم وتسليتهم بالعديد من الأنشطة والبرامج المفيد مشيرا إلى أنه يتم التنسيق مع بعض الشركات في مدينة الرياض لعرض إقامة البرنامج على عمالتهم من الجالية الفلبينية .

فيما أكد محمد بن فهد الدوسري مدير إدارة الجاليات المشرف العام على ملتقى "حُجة وهداية" ، أن الملتقى يقام في أيام الجمعة من كل أسبوع، ويتضمن أنشطة وفعاليات متنوعة ثقافية واجتماعية ورياضية.

وأوضح الدوسري أنه خلال شهر محرم الماضي، تمت إقامة أربع ملتقيات، وبلغ عدد حضورها قرابة مئتين وخمسين شخصا، دخل منهم في دين الله عز وجل 35 شخصا ولله الحمد .

من جهة أخرى أوضح المدير التنفيذي لملتقى "حُجة وهداية" أحمد عسيري، أن البرنامج يبدأ الساعة الواحدة ظهرا بإحضار المشاركين بواسطة حافلات المكتب إلى مقر الملتقى، ثم بعد ذلك تلقى على الجالية الغير مسلمة، محاضرة عن الإسلام وجميل خصاله والترغيب فيه, وتلقى على الجالية المسلمة منهم محاضرة خاصة في العقيدة والفقه والأحكام الضرورية ويتخلله مسابقات ثقافية ترفيهية، وتختتم الفعاليات، ثم تتم أعادتهم إلى مجمعاتهم السكنية.