تراند اليوم : موعد شهر رمضان وعيد الفطر 2020

أبو ظبي - الخليج 365

يترقب المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، موعد بدء شهر رمضان المبارك وعيدي الفطر والأضحى لعام 2020.

وقال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان، إنه يتوقع أن يولد هلال شهر رمضان 1441 يوم الخميس 23 نيسان 2020، الساعة 06:26. بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.

وأوضح الجروان، أن الهلال يكون في هذا اليوم مع غروب الشمس على ارتفاع 3 درجات فوق الأفق الغربي، ويختفي بعد غروب الشمس بـ 20 دقيقة، مشيرا الى أن فرصة رصد الهلال تكون أفضل في المناطق الغربية من الجزيرة العربية، ليصبح يوم الجمعة 24 نيسان 2020 هو غرة شهر رمضان للعام 1441 هجري.

أما عن موعد عيد الفطر ، فتوقع الجروان أن يولد هلال شهر شوال لعام 1441 هجري ، يوم الجمعة الموافق لـ 22 أيار بعد غروب الشمس ، ويرى مساء السبت ليكون يوم الأحد 24 أيار غرة شهر شوال.

وعن موعد عيد الأضحى ، فبين الجروان أن هلال شهر ذي الحجة 1441 هجري يولد يوم الاثنين 20 تموز 2020 الساعة 21:33 بعد غروب الشمس مشيرا الى أنه يمكن مشاهدة الهلال مساء الثلاثاء ليكون الأربعاء، 22 أيار ، غرة ذي الحجة فيكون يوم الجمعة، 31 حزيران 2020، عيد الأضحى المبارك.