تراند اليوم : مؤسسة بسمة للثقافة والفنون في غزة تفتتح المسرحية العالمية بيت الدمية

مؤسسة بسمة للثقافة والفنون في غزة تفتتح المسرحية العالمية بيت الدمية

غزة – الخليج 365

إفتتحت جمعية بسمة للثقافة والفنون العرض المسرح المسرحية العالمية "بيت الدمية" في قاعة السينما في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة غزة، بحضور السيدة سلام بنورة، ممثلة عن مكتب اليونسكو في فلسطين ولفيف من ممثلي المؤسسات المحلية والدولية والأهالي من مختلف المحافظات.

ويأتي هذا العمل الفني من تنفيذ ثمانية من طلاب وطالبات تدريب المسرح المجتمعي المنفذ العام الماضي وتحت إشراف جمعية بسمة وأخراج ناهض حنونة وذِلك في إطار تنفيذ مشروع "تمكين شباب قطاع غزة من خلال المسرح" بدعم من اليونسكو – (UNESCO) وبتمويل من الصندوق الدولى للتنوع الثقافي (IFCD). والذي يهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المُستدامة، وتحقيق السلام المَبنيّ على الحوار المُتبادل، والتوافق الأخلاقيّ والفكريّ، ونَبذ الكراهيّة، والتعصُّب، والحفاظ على حُرّية التعبير والديمقراطيّة وبناء جيل شاب يطمح لتناول قضاياه من خلال الفنون والمسرح.

وأفاد تامر العجرمي، مدير البرامج في المؤسسة بأن المؤسسة تقوم بالعمل على خطة استراتيجية تستهدف الشباب ضمن برنامج الشباب الفلسطيني وتحت إطار شبكة الشباب الفلسطيني لتنمية قدراتهم وتمكينهم في مختلف المجالات. ومن خلال هذا المشروع، تم بناء قدرات 90 طالب وطالبة من مختلف جامعات قطاع غزة على مهارات المسرح المجتمعي والحوار، وتم توزيعهم على مجموعات لتنفيذ أعمال فنية ومسرحية منها فريق المسرح ورسم الجداريات وكتابة النص المسرحي والتثقيف المجتمعي والميديا و الإعلام الجديد السوشال ميديا.

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