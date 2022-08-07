تراند اليوم : فيديو مريم حسين مغني راب ..+18 فيديو مريم حسين مغني راب HD مريم حسين وصالح الجسمي يوتيوب

فيديو مريم حسين مغني راب مشاهدة وتحميل فيديو مريم حسين مغني راب مشاهدة فيديو مريم حسين مغني راب FULL HD 720p فيديو مريم حسين مغني راب كامل جودة عالية يوتيوب،وتصدرت الفنانة المغربية مريم حسين مؤشرات البحث على الإنترنت خلال الأيام القليلة الماضية، بعد إلقاء القبض عليها بسبب الحكم بحبسها لمدة شهر وإبعادها عن دولة الإمارات، بعد خلافها مع الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي على خلفية مقطع فيديو مثير للجدل كانت مريم نشرته على حساباتها قبل عامين.

وتظهر فيه وهي ترقص بطريقة غير لائقة مع مغني الراب العالمي "تايغا" في إحدى سهرات حفلات رأس السنة عام 2017، الفيديو الذي وصفه الجسمي بالفاضح، وكان شرارة خلاف كبير بينهما.

وتمركز بحث مستخدمي محركات البحث حول الفيديو الذي تسبب في حبس مريم حسن وإبعادها عن دولة الإمارات.



كانت محكمة استئناف دبي قضت، الأحد الماضي، ببراءة الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي في قضية السب المتبادل والتشهير مع الفنانة المغربية مريم حسين، فيما قضت بحبس الأخيرة لمدة شهر وإبعادها عن الدولة.