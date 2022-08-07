تراند اليوم : الحب في زمن كورونا .. حفل زفاف جماعي في سؤول (بالصور)

سيؤول - الخليج 365

شارك قرابة 6000 شخص في حفل زفاف جماعي أقامه اتحاد الأسرة من أجل السلام والتوحيد العالمي" كنيسة التوحيد"، في كوريا الجنوبية.

ورغم المخاوف من أن هذا الحدث قد يساعد في تفشي فيروس كورونا الذي انطلق من مدينة ووهان في الصين، أقيم حفل الزفاف أمام أكثر من 30 ألف ضيف من 60 دولة، في مركز تشونغشيم للسلام العالمي في غابيونغ بالقرب من العاصمة سول.

وأكدت كوريا الجنوبية وجود 24 حالة كورونا على أراضيها كان آخرها مواطن كوري جنوبي تمّ إجلاؤه من ووهان الأسبوع الماضي.

بعض الأزواج ارتدوا الأقنعة خلال الحفل، لكن لم يرَ جميعهم ضرورة ارتداء قناع كإجراء وقائي.

وتقوم كنيسة التوحيد منذ ستينيات القرن الماضي بهذا النوع من الحفلات.















