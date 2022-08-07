تراند اليوم : نتائج قرعة الحج 2020 ..قائمة الفائزين في قرعة الحج 2020 - 2021

نتائج قرعة الحج 2020 ،واداء مناسك الحج والتي تكون بشكل سنوي أي قبل عيد الاضحي المبارك ببضعة ايام والتي يقصد جميع المسلمين في العالم طريقه للكعبة المشرفة لاداء مناسك الحج لما لها من اهمية دينية تصب في مصلحة الفرد وفي الجزائر يترقب العديد من الاشخاص الكشف عن نتائج سحب قرعة الجزائر لعام 2020-1441 وأسماء الفائزين بالقرعة وذلك بمتابعة موقع وزارة الداخلية والجماعات المحلية الجزائري في موقعهم الخاص موقع الديوان الوطني للحج والعمرة لعام 2020 والذي يكون فيه متابعة التسجيل عن طريق الرقم القومي في البطاقة والبحث داخل الموقع الوزاري لمعرفة اسماء المقبولين في قرعة الحج في مختلف ولايات الجزائر .

نتائج قرعة الحج الجزائر 2020

ننشر لكم نتائج قرعة الحج في الجزائر عبر الرابط الالكتروني الخاص بوزارة الداخلية موقع الديوان الوطني للحج والعمرة لعام 2020 والتي يتم من خلاله معرفه الفائز بالحج والتي تظهر أسماء الفائزين عن طريق الرقم القومي الموجود في البطاقة اليكم رابط الموقع للبحث الميسر . اضغط هنا .

البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية والخاصة بقرعة الحج 2020

البيان الذي صدر أولاُ قبل تأجيل عملية تسجيلات قرعة حج 2020 والذي تم تأجيله ببيان تاني، حيث تم تأجيل تسجيلات قرعة حج 2020 إلى يوم الأحد 15 ديسمبر، والتي سنوضحهها خلال الصور التالية:

والبيان التالي هو الخاص بعملية تأجيل التسجيلات لقرعة الحج ليوم الأحد الموافق 15 ديسمبر 2019: