تراند اليوم : هكذا أنقذت الفنانة أصالة نصري ابنها من السجن في جريمة قتل

القاهرة - الخليج 365

بعد ارتكاب نجلها حادث سير أدت الى وفاة شاب، أقدمت الفنانة السورية الشهيرة أصالة نصري، على دفع نحو مليون جنيه (63 ألف دولار) لإنقاذ ابنها من السجن.

وقضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، بانقضاء الدعوى الجنائية في اتهام نجل المطربة السورية، أصالة نصري، “خالد”، في حادث تسبب في قتل مواطن، بالتصالح، بعد موافقة أهالي المجني عليه.

وفي تفاصيل الحادث، فإن خالد الذهبي نجل الفنانة أصالة، دهس شخصا في القاهرة الجديدة، ولاذ بالفرار، علما بأن الضحية فارق الحياة.

وتم التعرف على هوية مرتكب الحادث من خلال كاميرات المراقبة، وسلم خالد الذهبي نفسه لقوات الأمن، واعترف بعدم تعمده التسبب في الحادث.

وقال ذوو الضحية، إنهم قبلوا بالصلح مع عائلة القاتل، وهو أيمن الذهبي، طليق أصالة نصري الأول. بحسب وكالة "الأهرام"،

يشار الى أن "أصالة" تطلقت من زوجها الثاني، الفلسطيني طارق العريان، قبل أسابيع، علما بأن لديها أربعة أبناء من طليقيها، هم "خالد، شام، آدم، وعلي".