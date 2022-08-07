تراند اليوم : أزهري مصري: قتلى "كورونا" شهداء لأنه طاعون العصر .. ومواجهة الفيروس فريضة

القاهرة - الخليج 365

قال أحد علماء الأزهر الشريف، الدكتور عصام الروبى، إن من يتوفى بفيروس "كورونا" شهيد، لأنه طاعون العصر الذي يصعب علاجه.

وأوضح الروبي، أن النبى صلى الله عليه وسلم أكد أن من مات بطاعون أو نازلة كهذه فهو شهيد إصابة المرض الفتاك، حيث إن الكورونا هو طاعون العصر المفتك ومن نوازل العصر الخطرة المستوجبه الاستنفار ضدها.

وأضاف عصام الروبى، أن هذا البلاء العظيم يحتاج إلى تكاتف دولى لوقف زحفه على البشر حتى لا يفنى الإنسان به لعدم قدرة دولة على مواجهته وحدها.

وأشاد الروبى، بالموقف الأخلاقى والإنسانى والدينى لمصر وعدد من الدول أبرزها السعودية فى استعادة رعاياها ومتابعتهم طبيا ومساعدة الصين فى وقف هذا الزحف والبلاء الخطر وهذا واجب شرعى لتقليل المخاطر ومواجهة المرض حيث ان التخلى عن هذا الدور يعيب من يتخلى.

وشدد الروبى، على فرضية تدخل الدول فى مساعدة الدول الموبوءة لحماية المعافين، مؤكدا هذه ضرورة شرعية ومقصد من مقاصد الشريعة بحماية الانسان ايا كان دينه او جنسه.

وطالب الروبى، بالدعاء الى الله لوقف هذا البلاء وان يتوقف هذا الطاعون الذى لا يفرق ويفتك بكل من يصيبه.

وقال الروبى، يجب علينا جميعا اتخاذ تدابير الوقاية وتبادل النصائح للحفاظ على انفسنا واولادنا وذوينا حتى نعيش فى امان الله.