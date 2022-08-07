تراند اليوم : نتيجة الشهادة الاعدادية الاسماعيلية برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الاسماعلية الترم الاول 2020 برقم الجلوس، من النتائج الضرورية خاصة بعد التعب الذي يبذله الطلاب والطالبات في محافظة الاسماعلية لهذا العام ويرغبون في معرفة النتيجة المميزة عن ذلك، فهم يترقبون الاعلان عن النتيجة ومعرفة الأوائل على المحافظة، وبذلك يشعرون بالهدوء بعدها والاطمئنان، فاجتياز هذه المرحلة والنجاح بها يمكنهم من الدراسة في الثانوية العامة، فشهادة الإعدادية متطلب أساسي ومهم للتقديم للمرحلة الثانوية، وهي المرحلة المهمة التي باستطاعتها تحديد مستوى الطلبة الأعزاء، ويعيش الطلبة الآن وأهاليهم حالة عالية من الخوف والانتظار الحارق، نظراً لأن النتيجة صدرت في كل المحافظات عدا الاسماعلية، وربما يكون التأخير لصالح الطلبة، فالجميع على أهبة الاستعداد.

بالإضافة الي ان نماذج الامتحانات إكتملت بما يراعي مستويات الطلبة، سيتم صدور النتيجة على المواقع الخاصة بالوزارة لكل محافظة في دولة مصر، وفي اليوم التالي سيعلن عن النتائج داخل المدارس، وهنا سنضع لكم الرابط الخاص بنتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسماعلية، فتابعونا.

نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الاسماعلية الفصل الدراسي الاول 2020

مجدي حجازي محافظ الاسماعلية أشار إلى أنّ نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسماعلية ستكون في متناول أيدي الطلاب كافة في المحافظة من خلال عرضها على البوابة التعليمية لالاسماعلية، تلك الموقع الإلكتروني الذي صممته وزارة التربية والتعليم بمساعدة محافظة الاسماعلية ومُديريتها التعليمية، وذلك لكي يكون الأمر أكثر سهولة على الطالب، ويتمكّن من الاطّلاع على النتيجة بكل سهولة ويُسر على عكس ما كانت عليه الأمور في السابق، حيثُ تمّ التوصل إلى هذه الخطوة المتقدمة بعد دراسات حثيثة سعيًا من الوزارة لتوفير كل الخدمات بشكل إلكتروني لجميع الطلاب، وهنا في فقراتنا هذه سنضع لكم رابط للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسماعلية.

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي الاسماعلية 2020 الترم الاول

المرحلة الاعدادية وبالذات الصف الثالث الاعدادي مرحلة فاصلة ومصيرية في حياة كل طالب، حيثُ سينتقل كل من اجتهد وحالفه الحظ للمرحلة الثانوية، وسيبقى كُل من لم يكُن حليفه الحظ في المرحلة الاعدادية ليتمكّن من اجتياز المرحلة الاعدادية بالحد الأدني الذي تمّ إقراره من قبل الوزارة، لذا كان من المهم والواجب على أولياء الأمور أن يُولوا اهتمامًا كبيرًا بالمرحلة الاعدادية والصف الثالث الاعدادي بالذات، الأمر الذي جعلنا نهتمّ نحن في موقع فهرس أيضًا بتوفير نتيجة الصف الثالث الاعدادي الاسماعلية 2019، ورابط للاستعلام عنها، حيثُ سيتمّ الإعلان عنها بعد عدّة أيام من الآن، وذلك بعد اعتماد النتائج من قبل السيد وزير التربية والتعليم والسيد مُحافظ محافظة الاسماعلية الواقعة في جنوب مصر.

ظهور نتيجة الاعدادية بمحافظة الاسماعلية للفصل الدراسي الاول برقم الجلوس 2020

تأخر موعد الاعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسماعلية لم يكُن أمرًا عبثيًا وخارج عن ارادة الادارة التعليمية ولكن كانت الدوائر التلعيمية في الاسماعلية تحرص وبكل تركيز للخروج بأدق النتائج، وتفادي ظُلم أي من الطلاب، وليتم رصد الدرجات، ورفعها إلى كنترولات الوزارة المختصّة بهذا الأمر، وذلك بعناية كبيرة، ولكن المؤشرات كلها أشارت إلى أنّ أنّ المرحلة الأولى من رفع النتائج قد انتهت، وأنّ نسبة النجاح لهذا الترم في محافظة الاسماعلية نسبة مميزة ومرتفعة بالمقارنة مع الفصور الأخرى، وذلك لأنّ الامتحانات كانت سهلة، ولأنّ الطقم الأكاديمي كان على رأس عمله بكل تفاني وعطاء.

رابط البوابة الالكترونية محافظة الاسماعلية نتائج الشهادة الإعدادية برقم الجلوس رابط الاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الأول سنعلمكم بظهور نتائج الثانوية العامة عقب ظهورها مباشرة عبر مواقعنا على هذا الرابط. ولكن هناك خطوات يجب أن يتبعها الجميع للحصول على النتيجة، والخطوات كالآتي: يجب أولاً الدخول عبر رابط نتائج الفصل الدراسي الأول، ثم إدخال البيانات المطلوبة. والبيانات هذه عبارة عن، الاسم الخاص بالطالب، ورقم الجلوس الخاص به. ثم إدخال الفصل الدراسي وسنة العام الدراسي، وإدخال أي بيانات أخرى مطلوبة. ثم الضغط على إظهار النتيجة، للحصول على النتائج والمجموع الكُلي للطالب. كود اطالب إضغط (هنا) رابط وزارة التربية والتعليم إضغط (هنا) رابط بوابة الثانوية العامة الإلكتروني إضغط (هنا)

نتائج الشهادة الاعدادية بمحافظة الاسماعلية عبر البوابة الالكترونية بالاسم ورقم الجلوس 2020

أفادت مصادرنا المُطّلعة على كل ما يحري في وزارة التربية والتعليم في جمهورية مصر العربية، وفي مديرية التربية والتعليم في الاسماعلية بالتحديد أنّ نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسماعلية الترم الاول اقتربت، ومن المترقب أن يتمّ الإعلان عنها يوم الأربعاء القادم، فقد انتهت مرحلة تصحيح الاختبارات ولم يتبقى سوى إرسال النتائج للمحافظ لكي يعتمدها بشكل رسمي، ومن الجدير ذكره أنّ السيد محافظ محافظة الاسماعلية قال بأنّ نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسماعلية لهذا الترم كانت جيدة، وكما كان متوقع من الوزارة، ولكن الوزارة والمحافظة تطمح لأن تكون النتائج للفصول القادمة أفضل، لكي يكون التعليم في مصر أقوى وأكثر شمولية وفائدة لدى الطلاب، لكي نكون الأقدر على الإلتحاق في المرحلة الثانوية، ومن ثم الجامعية إلى سوق العمل كُل حسب تخصصه.