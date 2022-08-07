تراند اليوم : نتائج قرعة الحج 2020 ,,, نتائج قرعة الحج 2020 الجزائر برج بوعريريج

نتائج قرعة الحج 2020 ... نتائج قرعة الحج 2020 الجزائر برج بوعريريج مع ال موعد الحقيقي لاجراء قرعة الحج لعام 1441 -2020 بالجزائر حيث ستقوم دولة الجزائر بهذا الوقت من كل عام بإجراء قرعة الحج لمواطنيها المسجلين للج عن طريق الرقم القومي ومن ثم اصدار النتائج على عبر موقع وزارة الداخلية والجامعات المحلية وموقع الديوان الوطني للحج والعمرة حيث سنقوم بإدراج رابط الاستعلام عن النتائج والذي يمكنك من خلاله الاستعلام عن اسمك من خلال رقمك القومي ويمكنك الاستعلام عن ذلك لولاية برج بوعريريج وكل الولايات الجزائرية حيث تتضمن القرعة المسجلين للحج بالسنوات السابقة والسنة الحالية توقفا عند يوم اجراء القرعة وكما أوضحت الوزارة بأن القرعة قد تمت بكل نزاهه وتم ادراج كل الراغبين والمسجلين للحج.

نتائج قرعة الحج 2020 برج بوعريريج

يترقب الكثير من مواطني الجزائر اصدار نتائج قرعة الحج لهذا العام 2020 والذي مقرر اعلانه على موقع الديوان الوطني للحج والعمرة 2020 بالجزائر، عن طريق الرقم القومي في البطاقة حيث انه تمت القرعة بنزاهة وموضوعية وسننوه على وجود قرعة ثانية لعام 2019 التي تتضمن الفئات فوق ال70 سنه والتي لم تظهر أسمائهم بنتائج قرعة الحج 2020 الجزائر وهم ضمن شروط ذكرها موقع الديوان الوطني للحجاج والعمرة تجاوز عمر ال70 وشارك في قرعة 2020 وسجل بالقرعة عشرة مرات أو أكثر ولم يفوز سيتم ادراجه بالقرعة الثانية التي ستجريها ويعلن عنها الديوان الوطني للحجاج والعمرة.

رابط الاستعلام عن نتائج قرعة الحج 2020

يمكنكم الاستعلام عن نتائج قرعة الحج بالدولة الجزائرية لهاذا العام 2020 من خلال الرابط التالي اضغط هنــــا الذي يمكنك من الاستعلام عن النتيجة بالرقم القومي للمواطن لكافة ولايات الجزائر حيث تجري الجزائر القرعة وتعلنها بناء على ولاياتها مقسمة كالتالي ولاية أدرار ,الشلف,الأغواط,أم البواقي, باتنة,بجاية,بسكرة, بشار, البليدة, البويرة, تمنراست, تبسة, تلمسان, تيارت, تيزي وزو, الجزائر, الجلفة, جيجل, سطيف, سعيدة,سكيكدة, سيدي بلعباس, عنابة,قالمة, قسنطينة, المدية,مستغانم, المسيلة,معسكر, ورقلة, وهران,البيض, إليزي, برج بوعريريج, بومرداس, الطارف, تندوف, تيسمسيلت, الوادي, خنشلة, سوق أهراس, تيبازة, ميلة, عين الدفلى, النعامة, عين تموشنت, غرداية, غليزان واسماء الحجاج الفائزين كاملة .

ارفقنا لكم من خلال مقالنا لهذا اليوم متابعينا عبر وطن رابط الاستعلام عن نتائج قرعة الحج لعام 2019 ميلادي 1441 هجريا لولاية برج بوعريريج وكافة ولايات الجزائر والتي اعلنت على موقع الديوان للحج والعمرة والاستعلام عن طريق الرقم القومي وتم ادراج بعض كشوفات الاسماء تابعونا عبر موقع فهرس لمزيد من الكشوفات مع أطيب الأمنيات.