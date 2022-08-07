تراند اليوم : رابط تحديث البيانات في اسطنبول

رابط تحديث البيانات في اسطنبول رابط تحديث البيانات السوريين الذين يتمتعون بحماية مؤقتة ، تم استخدام هذا النظام فقط من أجل تحديد موعد لتحديث بيانات السوريين الأجانب الذين يتمتعون بحماية مؤقتة ويحملون رقم البطاقة الاجنبية.

عند الحضور لاجراء المقابلة يجب ان تحضر معك جواز السفر السوري، دفتر العائلة السوري او بطاقة الهوية السورية.

تحديث بيانات الكملك سيشمل كل السوريين بشكل عام والكملك القديم والكملك الجديد وسيتم تسجيل بيانات الاشخاص بشكل كامل بما في ذالك الشهادات التعليمية وسيمنح السوريين كملك جديد مختلف تماما عن الموجود حاليا .

الرابط هنا "https://e-randevu.goc.gov.tr/"