الاكثر متابعة اليوم - هيفا ماجيك تعرض جسدها بطريقة مثيرة

نشرت هيفا ماجيك التي اشتهرت من خلال السوشيال ميديا، فيديو عرضت فيه جسدها بطريقة مثيرة، كما ارتدت الملابس الداخلية لتجذب اكبر عدد من المشاهدة.

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وكانت عرضت ماجيك خلاصة التقرير الطبي الذي بواسطته قامت بعملية التحول وأكد الطبيب الشرعي في خلاصته بأن ماجيك لديها نسبة عالية من هرمونات الأنوثة ويجب عليها التحول ليتطابق إحساسها مع مظهرها الخارجي.

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تحاول تغيير الصورة النمطية عنها والمتمثلة بكونها مجرد متحول جنسي أو شبيه ل هيفاء وهبي، يتابعها الملايين على سناب شات وكانت ضمن قائمة 10 الشخصيات الأكثر متابعة على سناب شات، ويتابعها على الإنستغرام أكثر من مليون ونصف متابع.

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ومع كل فيديو تنشره تتعرض لهجوم كبير حتى لو بم يكن مثيرًا، ولا يحق لأحدٍ أن يسلط السيوف على رقبتها فقط لأنها ولدت بهورومونات أنثوية أكثر من الذكورية وبحسب ما تقوله بأنها عانت كثيرًا وتألمت ليالٍ حتى وصل بها الأمر إلى تناول أدوية مهدئات بعدما دخلت بكآبة.