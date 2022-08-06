تراند اليوم : بسبب حملها.."توبيخ" امرأة يابانية من قِبل مديرها

تعرضت امرأة يابانية للتوبيخ، بسبب حملها المفاجئ الذي خالف توقيته مع أدوار زميلاتها.

أفادت وسائل إعلام يابانية أن إحدى العاملات تعرضت للتوبيخ من قبل رئيسها بتهمة "الانتهاك الأناني للقواعد" بعد أن أصبحت حاملا قبل "دورها".

ونقلت صحيفة "تلغراف" البريطانية: أن المرأة التي اكتشفت حملها المفاجئ تعمل في مركز رعاية الأطفال الخاص في محافظة أيتشيي بشمال اليابان.

وأصبح الحمل المفاجئ لهذه السيدة محنة بسبب تعارض توقيت حملها مع "الأدوار" التي رسمها مدير مركز رعاية الأطفال وتسمح للموظفات الإناث بالزواج وإنجاب الأطفال وفقا للأقدمية. وفقاً لما نشرته "سكاي نيوز".

وظهرت محنة الموظفة اليابانية بعد أن كتب زوجها (28 )عاماً خطابا يوجز محنتهما إلى "ماينيش شيمبون"، إحدى الصحف الرائدة في اليابان.

ووصف الزوج كيف شعرت زوجته بـ"القلق" بعدما اكتشفت حملها، قائلا: "كان المدير في مركز الرعاية حدد الترتيب الذي يمكن للعاملات فيه الزواج أو الحمل، وعلى ما يبدو كان هناك قاعدة غير معلنة أنه يجب على العاملات ألا يأخذن (دورتهن) قبل إحدى كبار الموظفات".

والتقى الزوجان رسميا مع المدير للاعتذار شخصيا عن الحمل، لكن الزوج زعم أن زوجته "وُبخت" بعد ذلك عن "أنانيتها" لمخالفتها لقواعد مركز رعاية الأطفال الذي تعمل به.