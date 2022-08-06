تراند اليوم : الحلقة 113 قيامة ارطغرل الجزء الرابع الحلقة 113 ارطغرل 113 مترجم للعربية قيامة ارطغرل 113

الحلقة 113 قيامة ارطغرل الجزء الرابع الحلقة 113 ارطغرل أونلاين، نعود مع أحداث جديدة ومثيرة في مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الرابع بعد طن سعد الدين كوبيك ألبا من أصليهان زعيمة قبيلة تشافيذدار ، ومحاولة جون ألب إعتقال ارطغرل وقتله.

ونعود معكم هذا الاسبوع مع الحلقة 113 من مسلسل قيامة ارطغرل الموسم الرابع ،والتي ستتضمن أحداثاً مثيرة وشيقة من أحداث قصة حياة الغازي أرطغرل، وفي الحلقة 113 من مسلسل قيامة ارطغرل يقتل رجال سعد الدين كوبيك أصليهان ويرسل جثتها إلى أرطغرل الأمر الذي يثير الغضب في صفوف فرسان القبيلة.

وفي أحداث قيامة ارطغرل تنشب معركة حامية بين جولدن ألب وأرطغرل بعد إصرار ألب على استسلام ارطغرل ورجاله بتهمة التمرد على الدولة السلوجقية.

وبعد المعركة يأمر ألب بتسيير مجموعة من العساكر إلى معقل قبيلة الكاي في سوغوت للبحث عن ارطغرل والقبض عليه، إلا أن أرطغرل يكون خارجها ويخبر رجاله بأن الايام القادمة صعبة ، ويتحرك للقضاء على الخونة وعلى رأسهم سعد الدين كوبيك الذي أصيب بطعنات خطيرة من خنجر أصليهان.

ونشير لكم متابعي مسلسل قيامة ارطغرل إلا أن موقعنا ينقل الحلقة 113 من مسلسل ارطغرل مترجمة للعربية من خلال نقلها عن موقع النور الوكيل الحصري لترجمة الحلقات بموجب إتفاقية سابقة موقعة مع هيئة الاذاعة والتلفزيون التركية.

وبلغت عدد مشاهدات المسلسل المترجمة على الأقل مجموعها 200 مليون مشاهدة، حيث تأتي السعودية على أكثر البلاد العربية بنسبة 600 ألف مشاهد؛ يليها الكويت بـ 400 ألف، ثم مصر الجزائر والمغرب وقطر، بحسب الهاشمي.

وتدور أحداث مسلسل "قيامة أرطغرل" بين ولايتي حلب وأنطاكية في القرن الثالث عشر، في زمن الصراعات والنزاعات بين الإمبراطوريات في المنطقة، في وقت تزامن مع وصول دفعات جديدة من قبائل الأوغوز التركية (التركمان) إلى المنطقة.

ويستعرض نزاع المغول والروم على المنطقة، حيث كان المسلمون يعانون الكثير من المشاكل في القرن الثالث عشر خاصة ضعف الخلافة العباسية، وكان العالم الإسلامي بانتظار قائد بطل، ليظهر أرطغرل متحدياً كل الظروف.

ويتناول المسلسل سيرة أرطغرل بن سليمان شاه، والد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية، في سياق رحلة البحث عن قطعة أرض يستقر فيها مع قبيلته لإنهاء معاناتهم وتنقلاتهم، بعد مرحلة طويلة من الخطر وغياب الأمن والبحث وعدم الاستقرار.

وحاز المسلسل على إشادة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مقابلة تلفزيونية قبل أيام، قائلا إنه يحظى في الآونة الأخيرة باهتمام وإعجاب الجميع صغارًا وكبارًا، وأن أفراد أسرته أيضًا يتابعونه عن كثب، واصفا إياه بأنه بمثابة ردّ على أولئك الذين يستخفون بقدرات تركيا وشعبها.

والمسلسل تم إنتاجه عام 2014 وخضع المشاركون فيه لدورات مكثفة في امتطاء الخيل ورماية السهام واستخدام السيف بشكل منتظم لمدة 3 أشهر، بإشراف أشهر المدربين في تربية الخيل وفنون القتال في كازاخستان، خاصة أنه مليء بالإثارة والأحداث التي من شأنها جذب انتباه المشاهدين.

وفاز "قيامة أرطغرل" بجائزة مهرجان الفراشة التركي كأفضل مسلسل لعام 2016، وعُرض موسمين كاملين منه على قناة "تي آر تي" التركية، ويتم الآن عرض موسمه الثالث، ودائماً ما يحتل أعلى نسب المشاهدة الأسبوعية والشهرية.