تراند اليوم : بعد استنجادها بالسيسي.. “الصحة” المصرية تتدخل لإنقاذ الفنانة أمل رزق

تفاعلت وزارة الصحة المصرية، مع مقطع الفيديو الذي بثته الفنانة أمل رزق وناشدت فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الصحة لإنقاذها من الموت.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، خالد مجاهد: “إن الوزارة تواصلت مع أسرة الفنانة أمل رزق لتقديم اللازم لها من رعاية طبية وتسهيل كافة الإجراءات”.

وأضاف مجاهد في تصريحات لـ”إرم نيوز”، “أن وزير الصحة وجه سريعًا بتقديم اللازم لحالتها ونقلها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج”.

وظهرت أمل في فيديو بثّته على صفحتها في “فيسبوك”، وعلى وجهها علامات الإعياء الشديد، وأظهرت جهاز التنقيط الوريدي في يدها ما يبين سوء حالتها الصحية، مناشدة وزير الصحة بتسهيل دخولها إحدى غرف الرعاية المركزة بأحد مستشفيات منطقة الشروق.

وقالت: “أنا بموت، وزوجي يمر بي على المستشفيات منذ الفجر، دون أمل في إيجاد سرير بغرفة العناية المركزة”.