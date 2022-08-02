تراند اليوم : الجزائر مباشر .. مباراة الجزائر اليوم مباشر المغرب والجزائر مباشر بثمباشر ماراة الجزائر والمغرب بث مباشر

مباراة الجزائر اليوم مباشر الآن مباراة الجزائر والمغرب اليوم مباشر مباراة المغرب والجزائر اليوم مباشر في كأس العرب مباراة الجزائر المغرب اليوم مباشر رابط البث المباشر لمواجهه المغرب ضد الجزائر morocco vs algeria في كاس العرب مساء اليوم السبت الموافق 11 ديسمبر ، يفتح ملعب الثّمامة احد ملاعب كاس العالم 2022 في العاصمه القطريه الدوحه ابوابه الليله لاستقبال قمه مباريات كاس العرب 2021 والتي سوف تجمع المنتخب المغربي الذي حقق الانتصار في جميع مباراته في دور المجموعات بالمنتخب الذي لم يخسر 36 مباراه مباراه علي التوالي منذ 20218 المنتخب الجزائري مساء اليوم وذلك لحساب مباريات دور ال16 من منافسات بطوله كاس العرب 2021 ، وسوف تنطلاق اليوم مواجهه المغرب و الجزائر في تمام الساعه التاسعه مساءا بتوقيت القاهره والساعه العاشره مساءا بتوقيت السعوديه في مواجهه قويه سوف يريد من خلاله المنتخب حجز مكان في الدور قبل النهائي.

مباراة المغرب والجزائر المنتخب المغربي يدخل علي الطرف الاول في مواجهه القمه الليله وذلك ضمن مواجهات دور ال16 من بطوله كاس العرب 2021 ، المنتخب المغربي كان قد تاهل بكل سهوله من مجموعته في دور المجموعات وذلك بعد ان تمكن من تحقيق الانتصار في الثالث مباريات الذي لعبهم في دور المجموعات وايضا المنتخب المغربي لم يستقبل اي اهداف دور المجموعات وقبل مواجهه اليوم المنتخب الجزائري ، المنتخب المغربي اخر مباراه لعبها في دور المجموعات كانت مع منتخب السعوديه وحقق المنتخب المغربي الانتصار في هذه التي انتهت بهدف مقابل لاشئ. مباراة الجزائر والمغرب علي الجانب الاخر منتخب الجزائر فهو الطرف الثاني في مباراه الليله وذلك ضمن مباريات دور ال16 من بطوله كاس العرب 2021 ، المنتخب الجزائري كان قد فشل في تخطي مواجهه المنتخب المغربي وذلك بعد ان تعادل في الجوله الاخيره من دور المجموعات مع المنتخب المصري بهدف مقابل هدف وفشل المنتخب الجزائري في تصدر المجموعه بفارق البطاقات الصفراء ، المنتخب الجزائري جمع في دور المجموعات 7 نقاط واحتل المركز الثاني في المجموعه الرابعه وذلك بعد ان حقق الانتصار في مبارتان وتعادل في مباراه من المباريات الذي لعبهم في المجموعه.