تراند اليوم : بث مباشر وست هام .. بث مباشر مباراة وست هام يونايتد وبيرنلي بث مباشر HD

مشاهدة مباراة وست هام يونايتد وبيرنلي بث مباشر في المباراة التي تقام على ستاد تيرف مور في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة للدوري الإنجليزي ويعيش وست هام يونايتد حالة فنية ومعنوية عالية للغاية في الأونة الأخيرة، الفريق قدم مباراة من العيار الثقيل أمام تشيلسي في الجولة الماضية للبريميرليج وحقق الفوز بثلاثية مقابل هدفين في لقاء اتسم بالندية والإثارة منذ دقائقه الأولى، وسيبحث الفريق في لقاء اليوم عن مواصلة سلسلة انتصاراته للتقدم أكثر بجدول تريتب البطولة وتأمين وتعزيز تواجده في المربع الذهبي للموسم الجاري.

وفي الجانب الأخر نرى أن بيرنلي يدخل لقاء اليوم قادما من هزيمة أمام نيوكاسل يونايتد في الأسبوع الماضي بهدف دون رد، بيرنلي يعاني من تذبذب النتائج والأداء في الجولات الماضية حيث يعود أخر انتصار للفريق منذ أكثر من 40 يوما وكان في بطولة كأس رابطة المحترفين عندما انتصر على روشديل برباعية مقابل هدف، بيرنلي يدرك أهمية المرحلة المقبلة وأن مباريات الفريق بمثابة مواجهات كؤوس ولا بد من حسمها كلها من أجل انتعاش آماله وفرصه في الهروب من صراع الهبوط.

تشكيل بيرنلي المتوقع أمام وست هام

حراسة المرمى: نيك بوب

خط الدفاع: ماثيو لوتون - جيمس تاركوفسكي - بن ميي - تشارلي تايلور

خط الوسط: جاك كورك - اشلي ويستوود - دوايت ماكنيل -

خط الهجوم: يوهان بيرغ جودموندسون - كريس وود - جاي رودريجيز

تشكيل وست هام يونايتد المتوقع أمام بيرنلي

حراسة المرمي: فابيانسكي

خط الدفاع: ريان، عيسي، اوغبينا، أرون، ارتور

خط الوسط: بوين، سوتشيك، رايس، بابلو

خط الهجوم: انطونيو

وست هام يحتل المرتبة الرابعة بجدول الدوري الإنجليزي برصيد 27 نقطة بعدما فاز في 8 مباريات وتعادل في 3 مباريات وخسر في 4 مباريات، وأحرز الفريق 28 هدفا وتلقت شباكه 19 هدفا، ويقع بيرنلي في المركز الثامن عشر برصيد 10 نقاط حصدهم الفريق من الفوز في لقاء والتعادل في 7 مباريات وخسر في 6 مباريات، وأحرز الفريق 14 هدفا وتلقت شباكه 21 هدفا.

موعد مباراة وست هام يونايتد وبيرنلي والقنوات الناقلة لها

تتابعون مباراة وست هام يونايتد وبيرنلي في تمام الساعة 16:00 بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، الساعة 17:00بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 15:00 بتوقيت غرينيتش، وتلتقون مع مباراة وست هام وبيرنلي عبر موقعنا يلا شوت توداي وقنوات بي إن سبورت الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط.