تراند اليوم : نتائج القبول المركزي 2021-2022 ،،، نتائج القبول المركزي 2021 2022 نتائجنا

نتائج القبول المركزي 2021-2022 ،أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب نتائج القبول المركزي 2021-2022 وقبول 147 ألف و606 طالبا وطالبة في الجامعات الحكومية العراقية ضمن القبول المركزي للسنة الدراسية 2022/2021.

وقال خلال المؤتمر الخاص بإعلان نتائج القبول المركزي إنه تم قبول 143 ألف و296 طالبا في الكليات والمعاهد ضمن قناة القبول المركزي من مخرجات الدورين الأول والثاني للدراسة الإعدادية، و(4310) طالبا ضمن قناة القبول المباشر.

وأضاف أن عدد الطلبة المقبولين من خريجي الفرع الاحيائي بلغ (74782) طالبا وطالبة، فيما بلغ عدد المقبولين من خريجي الفرع التطبيقي (23488) طالبا وطالبة، وتم قبول (39007) من خريجي الفرع الأدبي، مشيرا الى قبول (6019) طالبا ضمن قناة قبول ذوي الشهداء في كل التخصصات.

وأضاف وزير التعليم أن عدد الطلبة المقبولين ضمن قناة القبول المركزي في المجموعة الطبية بلغ (8055) طالبا، وقد بلغت الحدود الدنيا لكليات الطب (99,17)، وطب الأسنان (98,33)، والصيدلة (97,83).

وأشار الى أن أعداد المقبولين بلغت في كليات الهندسة (13551) والعلوم (18534) والقانون (3556) والإدارة والاقتصاد (10868) والتقنيات الطبية والصحية (1279) والتمريض (2606) والطب البيطري (1673) والزراعة (3241) والآداب (5204) واللغات (1217) والتربية والتربية الأساسية (28049) والمعاهد الطبية (11326) والمعاهد التكنولوجية (6884).

وحدد وزير التعليم تاريخ 2021/12/19 موعدا لبداية الفصل الدراسي الأول لطلبة المرحلة الأولى ووجه الجامعات ببدء إجراءات تسجيل الطلبة واعتماد بيانات نتائج القبول المركزي المنشورة في الموقع الرسمي للوزارة وبوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة.

للاطلاع على نتائج القبول المركزي:

نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية 2021-2022:

http://mohesr.gov.iq/ar/uploads/central_21_22/nta-21-22.pdf

نتائج القبول المباشر للسنة الدراسية 2021-2022:

http://mohesr.gov.iq/ar/uploads/central_21_22/mub-21-22.pdf

الحدود الدنيا للقبول المركزي القناة العامة للسنة الدراسية 2021-2022:

http://mohesr.gov.iq/ar/uploads/central_21_22/hdod-21-22.pdf

نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية 2021-2022 (ذوي شهداء الحشد الشعبي):

http://mohesr.gov.iq/ar/uploads/central_21_22/hashd-21-22.pdf

نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية 2021-2022 (ذوي ضحايا الارهاب):

http://mohesr.gov.iq/ar/uploads/central_21_22/erhab-21-22.pdf

نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية 2021-2022 (ذوي ضحايا النظام البائد):

http://mohesr.gov.iq/ar/uploads/central_21_22/baeed-21-22.pdf

نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية 2021-2022 للطلبة الوافدين:

http://mohesr.gov.iq/ar/uploads/central_21_22/wafiden-21-22.pdf

نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية 2021-2022 للطلبة الوافدين (ذوي ضحايا الارهاب):

http://mohesr.gov.iq/ar/uploads/central_21_22/wafiden-erhab-21-22.pdf

نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية 2021-2022 للطلبة الوافدين (ذوي ضحايا النظام البائد):

http://mohesr.gov.iq/ar/uploads/central_21_22/wafiden-baeed-21-22.pdf

نتائج قبول الطلبة النخبة للسنة الدراسية 2021-2022 خريجي 2019-2020:

http://mohesr.gov.iq/ar/uploads/central_21_22/nukhba-19-20.pdf

نتائج قبول الطلبة النخبة للسنة الدراسية 2021-2022 خريجي 2020-2021:

http://mohesr.gov.iq/ar/uploads/central_21_22/nukhba-20-21.pdf