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تراند اليوم : بث مباشر مباراة ليفربول .. بث مباشر لمباراه ليفربول مشاهده مباراه ليفربول واستون فيلا ليفربول واستون فيلا مباشر الان

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يستضيف غريمه أستون فيلا اليوم السبت على ملعب آنفيلد ضمن المرحلة الـ 16 من منافسات الممتاز.

وتقام المباراة الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن متابعتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

ويغيب عن الريدز كلٌ من نات فيليبس وكيرتيس جونز وروبرتو فيرمينو وهارفي إيليوت.

تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام أستون فيلا اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز (بطريقة 4-3-3):

المدرب: يورغن كلوب.

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون، فابينيو، تياغو آلكانتارا.

خط الهجوم: محمد صلاح، ديوغو جوتا، ساديو ماني.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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