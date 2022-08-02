تراند اليوم : بث مباشر برشلونة .. بث مباشر مباراة برشلونة واوساسونا مباشر يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة اليوم مباشر

بث مباشر برشلونة بث مباشر مباراة برشلونة واوساسونا مباشر يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة اليوم مباشر رابط البث المباشر لمواجهه برشلونه ضد أوساسونا osasuna vs barcelona اليوم الاحد في الدوري الاسباني ، بعد الاقصاء المبكر من دوري الابطال من منافسات دور المجموعات الاربعاء الماضي بالخساره علي يد البايرن من المقرر اليوم ان يحل فريق برشلونه ضيفا ثقيلا علي فريق أوساسونا وهو يبحث عن تحقيق نتيجه جيده في ظل غياب عدد كبير من لاعبين اليوم الموافق 12 ديسمبر وذلك لحساب مباريات الجوله السابعه عشر من منافسات الدور الاول في هذا الموسم من الدوري الاسباني ، وسوف تقام اليوم مباراه برشلونه و أوساسونا علي ارضيه ملعب أل سادار معقل أوساسونا والذي سوف يستقبل عليه برشلونه في مباراه يبحث من خلاله الفريقين تحقيق الانتصار وحصد الثلاث نقاط ، وسوف تبدا اليوم مباراه برشلونه و أوساسونا في تمام الساعه الخامسه والربع مساءا بتوقيت القاهره والسادسه والربع مساءا بتوقيت السعوديه.

مباراة برشلونة وأوساسونا

برشلونه هو الضيف في مواجهه اليوم وذلك لحساب مواجهات الجوله السابعه عشر من عمر الدوري الانجليزي الممتاز لهذا الموسم ، برشلونه الاربعاء الماضي كان قد فشل في بلوغ دور ال16 في دور ابطال اوروبا في هذا الموسم وذلك عندما ختام مشوراه في دور المجموعات بالخساره علي يد بايرن ميونخ الالماني وذلك بنتيجه ثلاث اهداف مقابل لاشئ وكان الفريق يحتاج الي الانتصار من اجل التاهل في المركز الثاني في المجموعه ، برشلونه لعب قبل مواجهه اليوم 15 مباراه في الدوري وهو يحتل حاليا المركز السابع برصيد 23 نقطه وذلك بعد ان حقق الانتصار في 6 مباريات وتعادل في خمس مباريات وخسر برشلونه اربع مباريات.

مباراة أوساسونا وبرشلونة

علي الجانب الاخر فريق أوساسونا فهو صاحب الارض في مباراه اليوم وذلك ضمن مباريات النصف الاول من الدوري الاسباني لهذا الموسم ، أوساسونا حاليا هو صاحب المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الاسباني في هذا الموسم وذلك برصيد 21 نقطه جمعهم فريق أوساسونا بعد ان لعب 16 مباراه الي الان ومن خلالهم كان الفريق قد حقق الانتصار في خمس مباريات وتعادل في 6 مباريات وخسر ايضا أوساسونا خمس مباريات قبل مباراته مع برشلونه ، واخر مباراه لعبها أوساسونا قبل مواجهه اليوم كانت في الدوري مع فريق ليفانتي وتعادل أوساسونا في هذه المباراه التي انتهت بدون اهداف.