تراند اليوم : بث مباشر الاردن .. مباراة الاردن مباشر مشاهدة مباراة مصر و الاردن HD مباراة الاردن ومصر مباشر مشاهدة مباراة مصر مباشر

تقدم منتخب الاردن على مصر بالشوط الاول بهدف مقابل لاشيئ في مباراة قوية تجع الفريقين.

مشاهده رابط البث المباشر لمواجهه مصر ضد الاردن egypt vs jordan في كاس العرب اليوم السبت موافق 11 ديسمبر ، من المقرر اليوم ان يصطدم منتخبان الوطني بعد ان نجح في التاهل من مجموعته كاول المجموعه الرابعه في مشوراه نحو نهائي البطوله بخصمه منتخب الاردن اليوم وذلك لحساب مباريات دور ال16 من منافسات بطوله كاس العرب 2021 ، وسوف تلعب مباراه منتخبان ونظيره الاردني اليوم علي ارضيه ملعب الجنوب وذلك في مواجهه سوف يبحث من خلاله كل منتخب تقديم اداء عالي من اجل حجز مكان له في الدور نصف النهائي ، وسوف تبدا اليوم المواجهه في تمام الساعه الخامسه مساءا بتوقيت القاهره والساعه السادسه مساءا بتوقيت السعوديه.

مباراة مصر والأردن

منتخبان الوطني يدخل علي الطرف الاول في مواجهه اليوم وذلك ضمن مواجهات دور ال16 من منافسات بطوله كاس العرب 2021 ، منتخبان الوطني كان قد حسم تصدر مجموعته في الجوله الاخيره من دور المجموعات وذلك عندما تعادل مع المنتخب الجزائري في قمه دور المجموعات وانتهت المباراه بتعادل الاجابي بنتيجه هدف مقابل هدف وحسم منتخبان صراع المركز الاول بعدد البطاقات الصفراء ، منتخبان تصدر المجموعه الرابعه بعد ان جمع 7 نقاط وذلك بعد ان لعب ثلاث مباريات ومن حقق من خلالهم الانتصار في مبارتان وتعادل في مباراه واحده.