منوعات

تراند اليوم : ماتش برشلونة مباشر .. بث مباشر برشلونه واوساسونا مشاهدة مباراة برشلونة اليوم بث مباشر ماتش برشلونه بث مباشر HD

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

نقدم لكم عشاق الكرة المستديرة حول العالم ماتش برشونة مباشر ضد اوساسونا حيث يسعى في مباراته مع اوساسونا لإنهاء خسائره المتواصلة. ويتطلع برشلونة إلى التعافي من الهزائم المتتالية عندما يواصل مشواره في خارج أرضه أمام ،ويحتل فريق تشافي حاليًا المركز السابع في الدوري الإسباني بفارق 16 نقطة عن المتصدر، وإن كانت لديه مباراة مؤجلة، بينما يحتل أوساسونا المركز العاشر في الدوري، بعد أن جمع 21 نقطة من أول 16 مباراة.

لدى برشلونة قائمة إصابات طويلة تتضمن مارتن برايثويت، أنسو فاتي، بيدري، سيرجي روبرتو و سيرجيو اجويرو، بالاضافة إلى جوردي ألبا و ممفيس ديباي بعد تعرضهم للاصابة ضد بايرن ميونخ.

تشكيلة برشلونة في مباراة اليوم امام أوساسونا في الدوري الاسباني

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: سيرجينو ديست، رونالد أراوخو، جيرارد بيكيه، اوسكار مينجويزا

خط الوسط: فرينكي دي يونج، سيرخيو بوسكيتس، نيكولاس

خط الهجوم: جافي، عبد الصمد الزلزولي، عثمان ديمبيلي.

 

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

قد تقرأ أيضا