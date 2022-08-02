تراند اليوم : ماتش ليفربول مباشر .. ماتش ليفربول واستون فيلا مباشر ليفربول واستون فيلا مباشر مشاهدة مباراة ليفربول الان بث مباشر مباراة ليفربول واستون فيلا يلا شوت

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وفي الجانب الأخر سيبحث أستون فيلا عن مواصلة عروضه القوية وتحقيق الفوز الثاني له على التوالي بعدما فاز على ليستر سيتي في الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف، أستون فيلا قدم لقاء من العيار الثقيل أمام الثعالب واستطاع الفريق أن يخرج من المباراة بالنقاط الثلاثة، لقاء اليوم سيكون له طابع خاص ولا سيما وأن لقاء اليوم سيشهد الظخور الأول لستيفين جيرارد المدير الفني الجديد لأستون فيلا ونجم ليفربول السابق، الأسطورة الإنجليزية قال إن تركيزه سيكون منصبًا على قيادة فريقه الحالي، لتحقيق نتيجة إيجابية أمام فريقه السابق، وأضاف أنه سيعود للفريق الذي قضى فيه العديد من السنوات، وهذا يجلب ابتسامة عريضة على وجهه لسببين الأول هو لدي علاقة جيدة مع الكثير من النادي وحظى بوقت رائع هناك، الثاني هو الفرصة ستكون متاحة أمامه للذهاب إلى هناك والتنافس مع فريق ومدرب جيد، وأن يحاول الفوز بالمباراة هذا ما ينصب عليه تركيزه فقط، أستون فيلا سيعول في لقاء اليوم عن خبرات وقدرات لاعبيه وفي مقدمتهم إيميليانو مارتينيز الحارس الأرجنتيني المخضرم الذي يقدم مباريات من العيار الثقيل وخاصة أمام الفرق الكبار وهذا ما ظهر في مباراة مانشستر يونايتد أو تشيلسي ودائما ما يكون مفتاح خروج فريقه بنتيجة إيجابية.

ليفربول يقع في المرتبة الثاني برصيد 34نقطة بعدما فاز في 10 لقاءات وتعادل في 4 مباريات وخسر في لقاء، وأحرز الريدز 44 هدفا وتلقت شباكه 12 هدفا، بينما أستون فيلا يحتل المركز العاشر برصيد 19 نقطة بعدما فاز في 6 مباريات وتعادل في لقاء وتعرض للهزيمة في 8 مباريات وأحرز الفريق 21 هدفا وتلقت شباكه 24 هدفا, ويمكنك مشاهدة مباراة ليفربول اليوم عبر موقعنا.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام أستون فيلا

حراسة المرمى: أليسون بيكير

خط الدفاع: أليكساندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، أندرو روبيرتسون.

خط الوسط: كيرتس جونز، جوردان هندرسون، نابي كيتا.

خط الهجوم: ساديو ماني، جوتا، محمد صلاح.

تشكيل أستون فيلا المتوقع أمام ليفربول

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

الدفاع: ماتي كاش – إزري كونسا – تايرون مينجز – ماثيو تارجيت

الوسط: مارفيلوس ناكامبا - جون ماكجين - أنور الغازي - بيورن انجلز

الهجوم: إميليانو بوينديا - أشلي يونج

موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا والقنوات الناقلة لها

تلتقون مع مواجهة ليفربول وأستون فيلا في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الرابعة عصرا بتوقيت غرينيتش، وتنطلق مواجهة ليفربول وأستون فيلا عبر موقعنا يلا شوت توداي وقنوات بي إن سبورت.