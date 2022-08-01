تراند اليوم : محمد رمضان يثير الجدل بصور مع فتيات أجانب باليونان

محمد رمضان يثير الجدل بصور مع فتيات أجانب باليونان

وكالات/ الخليج 365

حصل موقع صدى البلد على صور من للفنان محمد رمضان وهو باليونان بصحبة إحدى الفتيات وهو يمسك بكأس ويسكي في يده.

وحرص محمد رمضان على التقاط بعض الصور مع الفتاة ؛ والتي اقتربت للغاية من محمد رمضان حيث حرص في الصور على إخفاء كأس الويسكي.

حفل محمد رمضان في اليونان :

أحيا محمد رمضان، الخميس الماضي ، حفلا غنائيا ضخما باليونان بحضور جماهيري كبير، رفع لافتة كامل العدد.

وقدم رمضان، عددا كبيرا من أغانيه التي عشقها له الجمهور ما بين القديم والجديد، ليُشعل بها أهات وحماس جمهوره الكبير الذي حرص على حضور الحفل قبل موعده بساعات عديدة لرؤية نجمهم.

ومن بين الأغاني التي قدمها رمضان على المسرح، "بلالين" و "تنطيط" و"انساي" و"الملك" و "ثابت" و"مافيا" و"نمبر وان"، وغيرها.

وحرص عدد كبير من الجمهور اليوناني خلال الحفل، على التقاط الصور التذكارية مع نجمهم محمد رمضان.

نشر الفنان محمد رمضان عدة صور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهر محمد رمضان في الصور من حفله الأخير باليونان ، مما نال إعجاب متابعيه.

محمد رمضان وجوائز Billboard:

وينافس محمد رمضان، على جوائز Billboard، كأفضل فنان في شمال إفريقيا، حيث كتب النجم عبر حسابه على "فيسبوك" بخصوص هذه الجائزة: "مبسوط بوجود اسمي ضمن المرشحين لجوائز Billboard، ومبسوط أكتر أني سبب لوجود اسم مصر في القائمة.. ثقة في الله نجاح".

كما يستعد رمضان أيضا لإحياء حفلا غنائيا يوم 12 أغسطس المقبل، في مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي.

أحدث أعمال محمد رمضان :

يذكر أن آخر الأعمال الغنائية التي طرحها محمد رمضان على "يوتيوب" أغنية "تنطيط" من تنفيذ شو ميديا برودكشن ويرأسها محمود الشيخ، وإشراف عام محمود رمضان، ومن إخراج بثينة.

كان قد احتفل الفنان محمد رمضان بوصول قناته على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب لـ ٤.٨ مليار مشاهدة.

وحقق رمضان هذا الرقم مؤخرا بعد وصول أغنيته الجديدة “تنطيط” لـ٢٢ مليون مشاهدة فى أقل من شهر من وقت طرحها.

ونشر رمضان عبر صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام فيديو مفصل عن أرقام أغانيه على اليوتيوب وحصدت أغنية “أنساي” المركز الأول على صفحته بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب بـ ٣٧٠ مليون مشاهدة ، فيما حققت أغنية رايحين نسهر ٢٩٢ مليون مشاهدة وجاءت أغنية مافيا في المركز الثالث ب٢٣٧ مليون مشاهدة أما أغنيته الشهيرة "نمر وان" حصدت ١٩٢ مليون مشاهدة.

كما حققت أغنية “أنا الملك" ١٦١ مليون مشاهدة ، وأغنية "ياحبيبي" في المركز السادس بـ ١٤٨ مليون مشاهدة أما أغنية “أنا جدع” جائت فى المركز الأخير ب١٠٥ مليون مشاهدة فقط.

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