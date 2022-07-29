الاكثر متابعة اليوم - سعر حذاء وحقيبة هيفا في بلد منكوب

أجرت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي جلسة تصوير جديدة ارتدت فيها فستانًا قصيرًا زادها جمالًا وأنوثة ولا شك أنها من أجمل الفنانات العربيات.

ارتدت حذاءً باهظًا من ماركة Prada العالمية وسعره حوالي ال 500$ واختارت حقيبة يدها من ماركة Bottega Veneta وسعرها تحاوزت ال 3000$ اي ما يقارب ال 90 مليون ليرة لبنانية بعد انهيار العملة الوطنية مقابل الدولار الواحد.

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تعرّضت هيفا لانتقادات كثيرة من اللبنانيين الذين يعانون يوميًا من مشاكل جمّة وصلت الى انقطاع الطحين وتشكّل طوابير على الأفران.

بينما قال البعض الاخر إنها اكثر نجمة تستعرض على السوشيال ميديا بملابسها ومجوهراتها واطلالاتها الباهظة، ولا تهتم لمشاعر ألناء وطنها ولا لهمومهم اليومية والوضع الاقتصادي الصعب.

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هيفا مرة لم نسمع أنها تبرعت لأبناء وطنها، ولا تتحدّث عن معاناة شعبها، بل كل ما يهمها صورتها كفنانة على السوشيال ميديا، بينما صديقتها اليسا تتبرع بسكل دائم للمحتاجين، وزميلها رامي_عياش يوزع الأدوية المجانية للمحتاجين، وميريام_فارس تبرعت بأجرها في حفلها في لبنان لأطفال مرضى السرطان أما هي تقف بصمت أمام احتياجات شعبها ووطنها.

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