تراند اليوم : مباراة الزمالك بث مباشر .. مباراة الزمالك اليوم بث مباشر الزمالك وفيوتشر مباراة الزمالك اليوم مباشر

مباراة الزمالك اليوم بث مباشر الزمالك وفيوتشر مباراة الزمالك اليوم مباشر ويخوض فريق الزمالك في الثامنة من مساء اليوم مباراة أمام نظيره فيوتشر ضمن المباريات المؤجلة من الجولة العاشرة لبطولة الدورى المصرى الممتاز و التي سوف تقام على ستاد القاهرة الدولى .

ويقود المباراة أسامة نبية المدرب المؤقت لفريق الزمالك عقب رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون الذى تم توجيه الشكر له من قبل مجلس إدارة النادى و أنهاء التعاقد بينهم بالتراضى و منحة قيمة الشرط الجزائى .

و من المتوقع خوض المباراة بتشكيل مكون من :

في حراسة المرمى .. محمد أبو جبل

في خط الدفاع .. أحمد فتوح ، محمود علاء ، محمود " الونش " ، حمزة المثلوثى

في خط الوسط .. أمام عاشور ، محمد أشرف " روقا " ، أحمد سيد " زيزو "

في الهجوم .. أشرف بن شرقى ، يوسف " أوباما " ، سيف الدين الجزيرى

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة من 9 مباريات، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في مباراة واحدة وتلقي هزيمة في مباراتين، بينما يحتل فريق فيوتشر المركز السادس بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 15 نقطة، بعدما خاض 10 مباريات، حيث فاز فيوتشر في 4 مباريات وتعادل في 3 لقاءات وخسر مثلهم، وسجل لاعبو فيوتشر 13 هدفاً واستقبلت شباكهم 9 أهداف.